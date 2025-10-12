Victor Sandström Hult gjorde två mål för Grästorps IK i segern mot Huddinge

Grästorps IK-seger med 4–1 mot Huddinge

Victor Sandström Hult gjorde två mål för Grästorps IK

Andra raka förlusten för Huddinge

Grästorps IK vann mötet med Huddinge borta med 4–1 (1–1, 1–0, 2–0) på söndagen i hockeyettan södra.

Grästorps IK:s Victor Sandström Hult tvåmålsskytt

Första perioden var jämn. Huddinge inledde bäst och tog ledningen genom Gabriel Åhs efter 14.18, men Grästorps IK kvitterade genom Victor Sandström Hult bara tre minuter senare. Grästorps IK gjorde också 1–2 efter 18.33 i andra perioden när Victor Sandström Hult hittade rätt på nytt framspelad av Johan Ekberg och Axel Eriksson. I tredje perioden gjorde Grästorps IK 1–3 efter 1.32 genom Rasmus Hultfelt framspelad av Tim Dackell och Felix Bergqvist. Och med bara 1.33 kvar satte Casper Lindahl 1–4 på pass av Axel Eriksson och Joel Benjaminsson.

För tabellens utseende betyder det här att Huddinge ligger på 15:e plats medan Grästorps IK har tiondeplatsen.

Den 14 december tar lagen sig an varandra igen, då i Åse & Viste Arena.

Huddinge möter Nyköping i nästa match borta onsdag 15 oktober 19.00. Grästorps IK möter samma dag Grums hemma.

Huddinge–Grästorps IK 1–4 (1–1, 0–1, 0–2)

Hockeyettan södra, Björkängshallen

Första perioden: 1–0 (14.18) Gabriel Åhs (Nils Strandberg Sarén, Eric Eljas), 1–1 (17.41) Victor Sandström Hult (Johan Ekberg, Joacim Hägg).

Andra perioden: 1–2 (38.33) Victor Sandström Hult (Johan Ekberg, Axel Eriksson).

Tredje perioden: 1–3 (41.32) Rasmus Hultfelt (Tim Dackell, Felix Bergqvist), 1–4 (58.27) Casper Lindahl (Axel Eriksson, Joel Benjaminsson).

Nästa match:

Huddinge: Nyköpings SK, borta, 15 oktober

Grästorps IK: Grums IK Hockey, hemma, 15 oktober