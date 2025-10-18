Victor Olsson i målform när Norrtälje IK U18 vann mot Hässelby Kälvesta HC U18

Norrtälje IK U18-seger med 5–3 mot Hässelby Kälvesta HC U18

Victor Olsson tvåmålsskytt för Norrtälje IK U18

Hässelby Kälvesta HC U18:s tredje raka förlust

Hemmalaget Norrtälje IK U18 tog hem de tre poängen efter seger mot Hässelby Kälvesta HC U18 i U18 Div 1 östra A herr. 5–3 (1–1, 3–1, 1–1) slutade lördagens match.

Victor Olsson med två mål för Norrtälje IK U18

Första perioden var jämn. Hässelby Kälvesta HC U18 inledde bäst och tog ledningen genom Sebastien Brienesse efter 10.34, men Norrtälje IK U18 kvitterade genom Victor Olsson bara 10 sekunder senare. Norrtälje IK U18 tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 2–1 efter 3.05 genom August Alebark och gick upp till 3–1 innan Hässelby Kälvesta HC U18 svarade.

I periodpausen hade Norrtälje IK U18 ledningen med 4–2. Norrtälje IK U18 ökade ledningen till 5–2 genom Madars Jermacans efter 5.25 i tredje perioden.

Dante Brienesse reducerade förvisso men närmare än 5–3 kom inte Hässelby Kälvesta HC U18. Norrtälje IK U18 tog därmed en stabil seger.

Dante Brienesse gjorde ett mål för Hässelby Kälvesta HC U18 och spelade dessutom fram till två mål. Victor Olsson stod för tre poäng, varav två mål för Norrtälje IK U18, August Alebark gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Isak Söderman hade tre assists.

Det här betyder att Norrtälje IK U18 nu ligger på fjärde plats i tabellen och Hässelby Kälvesta HC U18 är på sjätte plats.

Den 30 november möts lagen återigen, då i Reliable Arena.

I nästa match möter Norrtälje IK U18 IFK Österåker Hockey hemma på lördag 25 oktober 16.30. Hässelby Kälvesta HC U18 möter SK Iron Hockey söndag 26 oktober 16.30 hemma.

Norrtälje IK U18–Hässelby Kälvesta HC U18 5–3 (1–1, 3–1, 1–1)

U18 Div 1 östra A herr, Norrtälje Sportcentrum

Första perioden: 0–1 (10.34) Sebastien Brienesse (Dante Brienesse, Cristian Matei), 1–1 (10.44) Victor Olsson (William Pettersson, Lucas Åkerström).

Andra perioden: 2–1 (23.05) August Alebark (Hannes Blomstedt, Isak Söderman), 3–1 (31.41) Oliwer Ivarsson (Victor Olsson, August Alebark), 3–2 (34.29) Sebastien Brienesse (Dante Brienesse), 4–2 (39.34) Victor Olsson (Isak Söderman).

Tredje perioden: 5–2 (45.25) Madars Jermacans (August Alebark, Isak Söderman), 5–3 (54.30) Dante Brienesse (Alvin Wester).

Nästa match:

Norrtälje IK U18: IFK Österåker Hockey, hemma, 25 oktober

Hässelby Kälvesta HC U18: SK Iron Hockey, hemma, 26 oktober