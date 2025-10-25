Victor Johansson i målform när Jonstorp vann mot Borås

Jonstorp vann med 6–4 mot Borås

Jonstorps fjärde seger på de senaste fem matcherna

Victor Johansson tvåmålsskytt för Jonstorp

Jonstorp vann på bortaplan mot Borås i U20 region syd herr. 4–6 (1–1, 0–2, 3–3) slutade lördagens match.

Segern var Jonstorps fjärde på de senaste fem matcherna.

Resultatet innebär att Borås nu har fyra förluster i rad.

Petter Olsson bakom Jonstorps avgörande

Första perioden var jämn. Jonstorp inledde bäst och tog ledningen genom Oskar Kälveby efter 5.04, men Borås kvitterade genom Oliwer Westerling bara tre minuter senare. I andra perioden var det Jonstorp som var vassast och gick från 1–1 till 1–3 genom två snabba mål i mitten av perioden av Victor Johansson och Abbe Blomgren. Tredje perioden slutade 3–3 och Jonstorp vann matchen med 6–4.

Jonstorps Victor Johansson stod för tre poäng, varav två mål och Noel Blommefors hade tre assists.

Den 6 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Jonstorps Ishall.

I nästa match möter Borås Olofström hemma och Jonstorp möter Karlskrona hemma. Båda matcherna spelas tisdag 28 oktober 19.30.

Borås–Jonstorp 4–6 (1–1, 0–2, 3–3)

U20 region syd herr, Borås Ishall

Första perioden: 0–1 (5.04) Oskar Kälveby (Albin Mazetti-Nissen, Noel Blommefors), 1–1 (8.22) Oliwer Westerling (Elon Winckler, Elia Wicky).

Andra perioden: 1–2 (28.57) Victor Johansson (Noel Blommefors), 1–3 (31.31) Abbe Blomgren (Liam Axelsson, Gabriel Nordén).

Tredje perioden: 1–4 (41.06) Wille Gnosspelius (Noel Blommefors, Albin Mazetti-Nissen), 1–5 (44.19) Petter Olsson (Victor Johansson), 2–5 (49.06) Tim Börje (Max Argus), 3–5 (52.24) Emil Lennartsson (Anton Siedberg, Elia Wicky), 4–5 (53.55) Max Argus (Jakob Leinonen), 4–6 (57.01) Victor Johansson (Elias Vendel).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 1-1-3

Jonstorp: 4-0-1

Nästa match:

Borås: Olofströms IK, hemma, 28 oktober

Jonstorp: Karlskrona HK, hemma, 28 oktober