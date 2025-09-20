Vesterheim och Persson matchvinnare – när Malmö vände och vann

Malmö vann med 3–2 mot HV 71

Carl Persson avgjorde för Malmö

Andra raka segern för Malmö

Mål av Petter Vesterheim och Carl Persson i tredje perioden gjorde att Malmö vände på matchen mot HV 71 – och vann.

Bortalaget HV 71 hade greppet inför tredje perioden och ledde med 2–1 i SHL. Till slut blev det 3–2 till hemmalaget.

I och med detta har HV 71 fyra förluster i rad.

Brynäs nästa för Malmö

Första perioden blev mållös. HV 71 gjorde 0–1 genom Aleksi Heponiemi efter 10.08 i andra perioden.

Malmö gjorde 1–1 genom Fredrik Händemark efter 12.18 av perioden.

Efter 13.09 gjorde HV 71 1–2 genom Isac Brännström. Därefter fixade Malmös Petter Vesterheim och Carl Persson att laget vände underläge till ledning med 3–2.

Det här var Malmös andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också HV 71:s andra uddamålsförlust.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Malmö med 4–1.

I nästa match möter Malmö Brynäs hemma och HV 71 möter Timrå hemma. Båda matcherna spelas torsdag 25 september 19.00.

Malmö–HV 71 3–2 (0–0, 1–2, 2–0)

SHL, Malmö Arena

Andra perioden: 0–1 (30.08) Aleksi Heponiemi (Jonathan Ang, Riley Woods), 1–1 (32.18) Fredrik Händemark, 1–2 (33.09) Isac Brännström (Axel Rindell, Mattias Tedenby).

Tredje perioden: 2–2 (41.43) Petter Vesterheim (Topi Niemelä, Robin Hanzl), 3–2 (43.40) Carl Persson (Lauri Pajuniemi, Topi Niemelä).

Nästa match:

Malmö: Brynäs IF, hemma, 25 september

HV 71: Timrå IK, hemma, 25 september