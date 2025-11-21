Vegas vann mot Utah Mammoth – Jack Eichel blev matchvinnare

Vegas besegrade Utah Mammoth på bortaplan i fredagens match i NHL. 1–4 (0–0, 1–3, 0–1) slutade matchen.

Resultatet innebär att Utah Mammoth nu har fyra förluster i rad.

Den första perioden slutade mållös.

Vegas hade övertaget i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.12 genom Jack Eichel och gick upp till 0–2 innan Utah Mammoth svarade.

I periodpausen hade Vegas ledningen med 1–3.

45 sekunder in i tredje perioden slog Braeden Bowman till på pass av Jack Eichel och Shea Theodore och ökade ledningen.

Vegas Jack Eichel stod för tre poäng, varav två mål och Shea Theodore hade tre assists.

För Vegas gör resultatet att man nu ligger på andra plats i Pacific division medan Utah Mammoth är på sjätte plats i Central division.

I nästa match, söndag 23 november möter Utah Mammoth NY Rangers hemma i Vivint Arena 03.00 medan Vegas spelar borta mot Anaheim Ducks 04.00.

Utah Mammoth–Vegas 1–4 (0–0, 1–3, 0–1)

NHL, Vivint Arena

Andra perioden: 0–1 (23.12) Jack Eichel (Pavel Dorofejev, Shea Theodore), 0–2 (23.34) Ben Hutton (Cole Reinhardt), 1–2 (26.42) Nate Schmidt (Ian Cole, Clayton Keller), (Braeden Bowman, Shea Theodore).

Tredje perioden: 1–4 (40.45) Braeden Bowman (Jack Eichel, Shea Theodore).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 1-3-1

Vegas: 3-2-0

Nästa match:

Utah Mammoth: New York Rangers, hemma, 23 november

Vegas: Anaheim Ducks, borta, 23 november