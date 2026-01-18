Vegas tog ännu en seger – 7–2 mot Nashville

Vegas vann med 7–2 mot Nashville

Vegas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Pavel Dorofejev matchvinnare för Vegas

Vegas fortsätter starkt i NHL. När laget mötte Nashville på hemmaplan i T-Mobile Arena på söndagen kom ännu en seger. Laget vann med 7–2 (0–1, 2–0, 5–1). I och med detta har Vegas sju segrar i rad.

Vegas–Nashville – mål för mål

Luke Evangelista gjorde 1–0 till gästerna Nashville efter 14.10 assisterad av Roman Josi.

Efter 17.17 i andra perioden slog Alexander Holtz till framspelad av Shea Theodore och Cole Reinhardt och kvitterade för Vegas. Shea Theodore gjorde dessutom 2–1 efter 18.22 på pass av Jeremy Lauzon och Keegan Kolesar.

Bortalaget var starkast i även i tredje perioden. Laget vann perioden med 5–1 och matchen med 7–2.

När lagen senast möttes vann Nashville med 4–2.

Vegas tar sig an Philadelphia i nästa match hemma tisdag 20 januari 02.00. Nashville möter Buffalo hemma onsdag 21 januari 02.00.

Vegas–Nashville 7–2 (0–1, 2–0, 5–1)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (14.10) Luke Evangelista (Roman Josi).

Andra perioden: 1–1 (37.17) Alexander Holtz (Shea Theodore, Cole Reinhardt), 2–1 (38.22) Shea Theodore (Jeremy Lauzon, Keegan Kolesar).

Tredje perioden: 3–1 (45.52) Pavel Dorofejev (Mitch Marner), 4–1 (48.52) Mark Stone (Jack Eichel, Zach Whitecloud), 5–1 (52.26) Cole Reinhardt (Alexander Holtz, Tanner Laczynski), 6–1 (53.16) Mitch Marner (Reilly Smith), 7–1 (55.12) Keegan Kolesar (Tomas Hertl, Braeden Bowman), 7–2 (59.39) Filip Forsberg (Ryan O’Reilly, Roman Josi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 5-0-0

Nashville: 3-0-2

Nästa match:

Vegas: Philadelphia Flyers, hemma, 20 januari 02.00

Nashville: Buffalo Sabres, hemma, 21 januari 02.00