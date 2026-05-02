Vegas klart för kvartsfinal – avgjorde i sjätte matchen

Seger för Vegas med 5–1 mot Utah Mammoth

Vegas Mitch Marner tvåmålsskytt

Tredje raka segern för Vegas

Segern borta med 5–1 (1–0, 1–0, 3–1) gör att Vegas har säkrat segern i matchserien mot Utah Mammoth i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup. Vegas vann serien med 4-2.

Brett Howden gav Vegas ledningen efter 15 minuters spel med assist av Mitch Marner och Mark Stone.

Efter 19.15 i andra perioden slog Mitch Marner till på pass av Ivan Barbasjev och Noah Hanifin och gjorde 0–2.

Utah Mammoth reducerade dock till 1–2 genom Kailer Yamamoto efter 7.41 av perioden.

Vegas stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 1–2 till 1–5 på bara 6.45. Vegas tog därmed en klar seger.

Vegas Mitch Marner stod för tre poäng, varav två mål.

Utah Mammoth–Vegas 1–5 (0–1, 0–1, 1–3)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, Delta Center

Första perioden: 0–1 (15.02) Brett Howden (Mitch Marner, Mark Stone).

Andra perioden: 0–2 (39.15) Mitch Marner (Ivan Barbasjev, Noah Hanifin).

Tredje perioden: 1–2 (47.41) Kailer Yamamoto (Michail Sergatjov, Mackenzie Weegar), 1–3 (49.39) Colton Sissons (Brayden McNabb, Kaedan Korczak), 1–4 (52.09) Mitch Marner (Shea Theodore, Jack Eichel), 1–5 (56.24) Cole Smith.

Utvisningar, Utah Mammoth: 2×2 min. Vegas: 3×2 min.

Slutresultat i serien: Utah Mammoth–Vegas 2–4 (bäst av 7)