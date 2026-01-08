Växjös starka svit mot Färjestad fortsätter

Växjö-seger med 4–3 efter förlängning

Växjös Karl Henriksson tvåmålsskytt

Fjärde raka nederlaget för Färjestad

Växjö fortsätter att ha det lätt mot Färjestad i SHL. På torsdagen vann Växjö på nytt – den här gången med 4–3 (1–1, 1–2, 1–0, 1–0) efter förlängning hemma i Vida Arena. Det var Växjös femte raka seger mot Färjestad.

Karl Henriksson slog till 1.49 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål.

I och med detta har Färjestad fyra förluster i rad.

Karl Henriksson gjorde två mål för Växjö

Eemeli Suomi gjorde 1–0 till Växjö efter 6.25 på pass av Dennis Rasmussen och Lucas Elvenes. 1–1 kom efter 11.50 genom Per Åslund framspelad av Filip Roos och Linus Johansson.

Färjestad gjorde 1–2 genom Joakim Nygård efter 2.09 i andra perioden.

Växjö kvitterade till 2–2 genom Karl Henriksson efter 12.18 av perioden.

Färjestad tog ledningen på nytt genom Luke Philp efter 17.09.

9.07 in i tredje perioden nätade Växjös Manuel Ågren framspelad av Brian Cooper och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Växjö blev Karl Henriksson som 1.49 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Växjö har tre segrar och två förluster och 14–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Färjestad har en vinst och fyra förluster och 11–18 i målskillnad.

För Färjestad gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Växjö är på fjärde plats.

Växjö möter Skellefteå AIK i nästa match borta lördag 10 januari 15.15. Färjestad möter samma dag Djurgården hemma.

Växjö–Färjestad 4–3 (1–1, 1–2, 1–0, 1–0)

SHL, Vida Arena

Första perioden: 1–0 (6.25) Eemeli Suomi (Dennis Rasmussen, Lucas Elvenes), 1–1 (11.50) Per Åslund (Filip Roos, Linus Johansson).

Andra perioden: 1–2 (22.09) Joakim Nygård (David Tomasek, Axel Bergkvist), 2–2 (32.18) Karl Henriksson (Keegan Lowe, Petter Granberg), 2–3 (37.09) Luke Philp (Per Åslund, Linus Johansson).

Tredje perioden: 3–3 (49.07) Manuel Ågren (Brian Cooper).

Förlängning: 4–3 (61.49) Karl Henriksson (Joel Persson, Manuel Ågren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 3-1-1

Färjestad: 1-1-3

Nästa match:

Växjö: Skellefteå AIK, borta, 10 januari 15.15

Färjestad: Djurgårdens IF, hemma, 10 januari 15.15