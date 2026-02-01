Växjös fina svit mot VIK Hockey U20 fortsätter

Växjö segrade – 5–1 mot VIK Hockey U20

Noa Bräutigam avgjorde för Växjö

Andra raka segern för Växjö

Växjö fortsätter att ha det lätt mot VIK Hockey U20 i U20 nationell södra. På söndagen vann Växjö på nytt – den här gången med 5–1 (3–1, 2–0, 0–0) borta i ABB Arena Nord. Det var Växjös fjärde raka seger mot VIK Hockey U20.

VIK Hockey U20–Växjö – mål för mål

Växjö tog ledningen i första perioden genom Ola Palme.

VIK Hockey U20 kvitterade till 1–1 genom Peter Ingemarsson efter 14.19.

Växjö gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 1–3, målen av Noa Bräutigam och Olle Ågren.

Efter 1.04 i andra perioden nätade Albin Laksonen framspelad av Ludwig Hellgren och Ola Palme och gjorde 1–4. Liam Pettersson gjorde dessutom 1–5 efter 6.15 på pass av Albin Laksonen och Olle Ågren.

Tredje perioden blev mållös och Växjö höll i sin 5–1-ledning och vann.

Växjös Albin Laksonen stod för tre poäng, varav ett mål.

För Växjö gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan VIK Hockey U20 är på tionde och sista plats.

Det här var fjärde mötet mellan VIK Hockey U20 och Växjö den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Växjö Lakers HC vunnit.

Onsdag 11 februari möter VIK Hockey U20 Färjestad borta 19.00 och Växjö möter HV 71 borta 18.00.

VIK Hockey U20–Växjö 1–5 (1–3, 0–2, 0–0)

U20 nationell södra, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (9.04) Ola Palme (Ludvig Pettersson, Agaton Fries), 1–1 (14.19) Peter Ingemarsson (Kian Clementsson Kinn, Svante Uusitalo), 1–2 (16.05) Noa Bräutigam (Olle Karlsson, Max Isaksson), 1–3 (18.54) Olle Ågren (Ludwig Hellgren, Albin Laksonen).

Andra perioden: 1–4 (21.04) Albin Laksonen (Ludwig Hellgren, Ola Palme), 1–5 (26.15) Liam Pettersson (Albin Laksonen, Olle Ågren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

VIK Hockey U20: 0-0-5

Växjö: 3-0-2

Nästa match:

VIK Hockey U20: Färjestads BK, borta, 11 februari 19.00

Växjö: HV 71, borta, 11 februari 18.00