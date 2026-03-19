Växjö vann på övertid – kvitterade matchserien mot Frölunda

Växjö segrade – 3–2 efter förlängning

Kevin Israelsson avgjorde för Växjö

Frölunda blir nästa motstånd för Växjö

Växjö utjämnade matchserien mot Frölunda i åttondelsfinalen i U20-SM, efter seger hemma med 3–2 (0–0, 1–2, 1–0, 1–0) efter förlängning. Därmed står det nu 2-2 i matchserien.

Kevin Israelsson slog till 4.45 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Växjö–Frölunda – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Efter 3.43 i andra perioden gjorde Frölunda 0–1 genom Max Westergård.

Växjö kvitterade till 1–1 genom Ola Palme efter 8.48 av perioden.

Frölunda gjorde 1–2 genom Måns Toresson efter 14.33.

Olle Karlsson kvitterade för Växjö efter 22 sekunder in i tredje perioden efter förarbete av Noa Bräutigam och Ola Palme.

I förlängningen tog det 4.45 innan Växjö också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Kevin Israelsson, på pass av Ola Palme.

Växjös Ola Palme stod för ett mål och två assists.

Nästa match spelas på lördag 14.00.

Växjö–Frölunda 3–2 (0–0, 1–2, 1–0, 1–0)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Andra perioden: 0–1 (23.43) Max Westergård (Bosse Meijer, Liam Elofsson), 1–1 (28.48) Ola Palme (Olle Ågren, Olle Tideman), 1–2 (34.33) Måns Toresson (Oskar Wahlberg, Hjalmar Cilthe).

Tredje perioden: 2–2 (40.22) Olle Karlsson (Noa Bräutigam, Ola Palme).

Förlängning: 3–2 (64.45) Kevin Israelsson (Ola Palme).

Ställning i serien: Växjö–Frölunda 2–2

Nästa match:

21 mars, 14.00, Frölunda–Växjö