Växjö vann på bortaplan mot Brynäs

Växjö vann med 7–4 mot Brynäs

Dylan Mclaughlin matchvinnare för Växjö

Växjö gjorde tre raka mål

Det blev bortalaget Växjö som vann mot Brynäs i första matchen i SHL. 4–7 (2–2, 2–3, 0–2) slutade matchen på lördagen.

HV 71 nästa för Växjö

Växjö tog ledningen i början av första perioden genom Otto Koivula.

Johan Larsson låg sen bakom vändningen till 2–1 för Brynäs med två raka mål.

Växjö kvitterade till 2–2 genom Felix Robert. Växjö dominerade i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 4–5.

I tredje perioden gjorde Växjö 4–6 efter 7.10 genom Felix Robert framspelad av Lucas Elvenes och Elias Rosén. Och med bara 2.21 kvar satte Reid Gardiner 4–7.

Växjös Reid Gardiner stod för tre poäng, varav ett mål, Dylan Mclaughlin gjorde två mål och spelade fram till ett mål och Elias Rosén hade tre assists.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Växjö med 7–2.

Nästa motstånd för Brynäs är Luleå. Växjö tar sig an HV 71 hemma. Båda matcherna spelas tisdag 16 september 19.00.

Brynäs–Växjö 4–7 (2–2, 2–3, 0–2)

SHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (2.29) Otto Koivula (Sebastian Strandberg, Dylan Mclaughlin), 1–1 (7.28) Johan Larsson (Greg Scott, Jakob Silfverberg), 2–1 (13.18) Johan Larsson (Jakob Silfverberg, Anton Rödin), 2–2 (14.55) Felix Robert (Reid Gardiner, Elias Rosén).

Andra perioden: 2–3 (22.42) Kalle Kratz (Manuel Ågren, Elias Rosén), 3–3 (30.27) Lucas Pettersson (Robert Hägg, Collin Delia), 3–4 (31.16) Dylan Mclaughlin (Leo Sahlin Wallenius, Sebastian Strandberg), 4–4 (37.53) Kieffer Bellows, 4–5 (39.53) Dylan Mclaughlin (Reid Gardiner, Otto Koivula).

Tredje perioden: 4–6 (47.10) Felix Robert (Lucas Elvenes, Elias Rosén), 4–7 (57.39) Reid Gardiner.

Nästa match:

Brynäs: Luleå HF, hemma, 16 september

Växjö: HV 71, hemma, 16 september