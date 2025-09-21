Växjö vann borta mot Malmö

Seger för Växjö med 2–1 mot Malmö

Vincent Bengtsson tvåmålsskytt för Växjö

Tredje raka segern för Växjö

Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för Växjö, som vann borta mot Malmö med 2–1 (0–1, 2–0, 0–0) i U18 regional syd herr på söndagen.

Karlskrona nästa för Växjö

Malmö tog ledningen efter fem minuters spel, genom Jack Silvander Jarevik assisterad av Oliver Andrle och Viktor Lennström. Vincent Bengtsson låg sen bakom vändningen till 1–2 för Växjö med två raka mål. Tredje perioden blev mållös, och Växjö höll i sin 2–1-ledning och vann.

Det här var Växjös andra uddamålsseger.

Det här betyder att Malmö nu ligger på nionde plats i tabellen och Växjö är på tredje plats.

Malmö tar sig an Troja-Ljungby U18 i nästa match borta torsdag 25 september 19.15. Växjö möter samma dag 19.00 Karlskrona hemma.

Malmö–Växjö 1–2 (1–0, 0–2, 0–0)

U18 regional syd herr, Malmö Isstadion

Första perioden: 1–0 (5.12) Jack Silvander Jarevik (Oliver Andrle, Viktor Lennström).

Andra perioden: 1–1 (26.46) Vincent Bengtsson, 1–2 (35.00) Vincent Bengtsson (Max Isaksson, Milo Helte).

Nästa match:

Malmö: IF Troja-Ljungby, borta, 25 september

Växjö: Karlskrona HK, hemma, 25 september