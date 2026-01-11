Växjö utklassade Huddinge IK – seger med 8–2

Växjö vann med 8–2 mot Huddinge IK

Växjös fjärde seger på de senaste fem matcherna

William Landström tremålsskytt för Växjö

Växjö spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Huddinge IK i U18 Nationell södra herr med hela 8–2 (1–0, 4–2, 3–0).

Segern var Växjös fjärde på de senaste fem matcherna.

I och med detta har Huddinge IK fyra förluster i rad.

William Landström gjorde tre mål för Växjö

William Landström gjorde 1–0 till Växjö efter 19.21 med assist av Wilmer Bergström och Vide Holmberg.

Växjö övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.25 genom Carl Sandahl och gick upp till 3–0 innan Huddinge IK kom tillbaka och reducerade till 3–2.

Innan perioden var över hade Växjö ryckt åt sig ledningen med 5–2.

Växjö fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–2. Målen i sista perioden gjordes av Josef Krantz, William Axberg och Simon Sejc.

William Landström gjorde tre mål för Växjö och ett målgivande pass och Carl Sandahl stod för två mål och ett assist.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 februari i Björkängshallen.

I nästa match möter Växjö Rögle hemma på torsdag 15 januari 19.00. Huddinge IK möter HV 71 lördag 17 januari 17.40 hemma.

Växjö–Huddinge IK 8–2 (1–0, 4–2, 3–0)

U18 Nationell södra herr, Växjö Ishall

Första perioden: 1–0 (19.21) William Landström (Wilmer Bergström, Vide Holmberg).

Andra perioden: 2–0 (23.25) Carl Sandahl (Malte Brolin, William Landström), 3–0 (23.35) William Landström (Simon Sejc, Kalle Broberg), 3–1 (28.40) Salim Ismailov (Aston Basilius, Elias Fredriksson), 3–2 (31.30) Måns Velden (Salim Ismailov), 4–2 (36.26) William Landström (Wilmer Bergström, Kalle Broberg), 5–2 (38.37) Carl Sandahl (Josef Krantz, William Axberg).

Tredje perioden: 6–2 (53.05) Simon Sejc (Malte Brolin), 7–2 (53.44) William Axberg (Valdermar Landin, Vide Holmberg), 8–2 (54.00) Josef Krantz (Carl Sandahl, Vincent Bengtsson).

Nästa match:

Växjö: Rögle BK, hemma, 15 januari 19.00

Huddinge IK: HV 71, hemma, 17 januari 17.40