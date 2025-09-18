Växjö starkast – avgjorde i förlängningen mot Oskarshamn

Växjö vann med 6–5 efter förlängning

Olle Ågren avgjorde för Växjö

Andra raka segern för Växjö

Växjös väg till seger mot Oskarshamn hemma i U18 regional syd herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Växjö avgöra till 6–5 (2–0, 0–2, 3–3, 1–0) och ta bonuspoängen. Olle Ågren gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Växjö.

Det var andra raka för Växjö, efter 8–0-segern mot Tingsryd i premiären.

Växjö–Oskarshamn – mål för mål

I första perioden var det Växjö som var starkast. Laget vann perioden med 2–0.

Oskarshamn hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 0–2 och ställningen efter två perioder var 2–2.

Växjö stod därefter för tre raka mål i början av tredje perioden när laget gick från 2–2 till 5–2 på bara 3.14.

Oskarshamn reducerade och kvitterade till 5–5 med 32 sekunder kvar att spela. Det sista målet kom med 32 sekunder kvar att spela. I förlängningen tog det 3.19 till Växjö avgjorde till 6–5. Matchvinnare för hemmalaget blev Olle Ågren.

Richárd Orgoványi gjorde ett mål för Oskarshamn och spelade dessutom fram till tre mål. Josef Krantz gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Växjö och Olle Ågren gjorde ett mål och totalt tre poäng.

Växjö tar sig an Malmö i nästa match borta söndag 21 september 13.30. Oskarshamn möter samma dag 12.00 Troja-Ljungby J18 hemma.

Växjö–Oskarshamn 6–5 (2–0, 0–2, 3–3, 1–0)

U18 regional syd herr, Vida Arena

Första perioden: 1–0 (5.13) Josef Krantz (William Landström, Ricky Helte), 2–0 (15.25) Vincent Bengtsson (Olle Karlsson, Ricky Helte).

Andra perioden: 2–1 (20.12) Casper Bjering Dahlén (Wilhelm Olsson, Richárd Orgoványi), 2–2 (21.16) Melker Vidsäter (Wilhelm Olsson, Richárd Orgoványi).

Tredje perioden: 3–2 (41.37) Josef Krantz (William Landström, Yelverton Lindberg Steén), 4–2 (41.54) Vincent Bengtsson (Olle Karlsson, Olle Ågren), 5–2 (44.51) Olle Tideman (Josef Krantz, Olle Ågren), 5–3 (48.33) Richárd Orgoványi (Noah Lundén), 5–4 (54.34) Herman Johansson (Richárd Orgoványi, Casper Bjering Dahlén), 5–5 (59.28) Axel Flink (Melker Vidsäter).

Förlängning: 6–5 (63.19) Olle Ågren.

Nästa match:

Växjö: IF Malmö Redhawks, borta, 21 september

Oskarshamn: IF Troja-Ljungby, hemma, 21 september