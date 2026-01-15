Växjö segrade mot Djurgården i SHL

Växjö vann med 4–1 mot Djurgården

Manuel Ågren avgjorde för Växjö

Växjös 17:e seger för säsongen

Växjö besegrade Djurgården på bortaplan i torsdagens möte i SHL. 1–4 (0–0, 0–2, 1–2) slutade matchen.

Djurgården–Växjö – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

4.33 in i andra perioden gjorde Växjö 1–0. Målskytt var Felix Robert på pass av Brogan Rafferty och Leo Sahlin Wallenius. Efter 15.48 i andra perioden slog Manuel Ågren till på pass av Karl Henriksson och Joel Persson och gjorde 0–2.

Djurgården reducerade till 1–2 redan efter efter 1.27 i tredje perioden genom Joey Laleggia på passning från Joe Snively och Mathias Emilio Pettersen. Mer än så blev det dock inte för Djurgården. 5.43 in i tredje perioden slog Karl Henriksson till framspelad av Leo Sahlin Wallenius och Brogan Rafferty och ökade ledningen. Ludvig Nilsson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 40 sekunder kvar att spela.

Det här betyder att Djurgården är kvar på åttonde plats och Växjö stannar på fjärde plats, i serien.

Lördag 17 januari spelar Djurgården hemma mot Frölunda 15.15 och Växjö mot HV 71 hemma 18.00 i Vida Arena.

Djurgården–Växjö 1–4 (0–0, 0–2, 1–2)

SHL, Hovet

Andra perioden: 0–1 (24.33) Felix Robert (Brogan Rafferty, Leo Sahlin Wallenius), 0–2 (35.48) Manuel Ågren (Karl Henriksson, Joel Persson).

Tredje perioden: 1–2 (41.27) Joey Laleggia (Joe Snively, Mathias Emilio Pettersen), 1–3 (45.43) Karl Henriksson (Leo Sahlin Wallenius, Brogan Rafferty), 1–4 (59.20) Ludvig Nilsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 2-0-3

Växjö: 2-1-2

Nästa match:

Djurgården: Frölunda HC, hemma, 17 januari 15.15

Växjö: HV 71, hemma, 17 januari 18.00