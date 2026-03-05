Växjö föll och stannade på sex raka segrar

Linköping HC U18 segrade – 4–1 mot Växjö

Victor Blårand avgjorde för Linköping HC U18

Andra raka segern för Linköping HC U18

Växjö har spelat bra i U18 Nationell södra herr senaste tiden. Inför matchen hemma mot Linköping HC U18 hade laget tagit sex raka segrar. Men på torsdagen tog det stopp, när matchen i Växjö Ishall slutade 1–4 (0–0, 0–2, 1–2). Det var första förlusten sedan den 1 februari för Växjö.

Växjö–Linköping HC U18 – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Felix Mattsson gjorde 1–0 till Linköping HC U18 8.27 in i andra perioden assisterad av Vincent Näsström och William Boman. Efter 9.11 i andra perioden slog Victor Blårand till framspelad av Oscar Holmertz och Edwin Lundqvist och gjorde 0–2.

Linköping HC U18 ökade ledningen till 0–3 genom Victor Tjäder efter 7.52 i tredje perioden.

Växjö reducerade dock till 1–3 genom Ludwig Persson efter 11.26 av perioden.

Linköping HC U18 kunde dock avgöra till 1–4 med 41 sekunder kvar av matchen genom Oscar Holmertz.

Med tre omgångar kvar är Växjö på andra plats i tabellen medan Linköping HC U18 är på sjunde plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

I nästa match, söndag 8 mars möter Växjö HV 71 hemma i Växjö Ishall 14.00 medan Linköping HC U18 spelar borta mot Frölunda 16.00.

Växjö–Linköping HC U18 1–4 (0–0, 0–2, 1–2)

U18 Nationell södra herr, Växjö Ishall

Andra perioden: 0–1 (28.27) Felix Mattsson (Vincent Näsström, William Boman), 0–2 (29.11) Victor Blårand (Oscar Holmertz, Edwin Lundqvist).

Tredje perioden: 0–3 (47.52) Victor Tjäder (Vincent Näsström, Victor Blårand), 1–3 (51.26) Ludwig Persson (Wilmer Bergström, Yelverton Lindberg Steén), 1–4 (59.19) Oscar Holmertz (Douglas Paul, Victor Tjäder).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 4-0-1

Linköping HC U18: 3-0-2

Nästa match:

Växjö: HV 71, hemma, 8 mars 14.00

Linköping HC U18: Frölunda, borta, 8 mars 16.00