Växjö besegrade Rögle efter Olle Karlssons dubbel

Växjö segrade – 6–5 mot Rögle

Växjös femte seger på de senaste sex matcherna

Växjös avgörande efter 59.47.

Det blev Växjö som gick segrande ur mötet med Rögle i U18 Nationell södra herr på hemmaplan, med 6–5 (2–1, 2–2, 2–2).

Segern var Växjös femte på de senaste sex matcherna.

Josef Krantz gjorde matchvinnande målet

Växjö startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Olle Karlsson och Melker Åkesson innan Rögle svarade och gjorde 2–1 genom Nils Bartholdsson.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 4–3.

Växjö startade också tredje perioden starkast. Laget gick från 4–3 till 5–3. Men Rögle svarade och gjorde 5–4.

Därefter var det dock Växjö som avgjorde. Laget gjorde 6–4 med tio minuter kvar att spela genom Josef Krantz på pass av Vincent Bengtsson. Rögle hann få in en reducering till och slutresultatet blev 6–5.

Växjös Wiggo Sörensson hade tre assists.

För Växjö gör resultatet att man nu leder serien medan Rögle är på sjunde plats.

Det här var fjärde mötet mellan Växjö och Rögle den här säsongen. Växjö Lakers HC har tagit två segrar före den här matchen. Rögle BK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter Växjö Malmö hemma och Rögle möter Frölunda borta. Båda matcherna spelas söndag 18 januari 16.00.

Växjö–Rögle 6–5 (2–1, 2–2, 2–2)

U18 Nationell södra herr, Växjö Ishall

Första perioden: 1–0 (0.16) Olle Karlsson (Wiggo Sörensson, Max Isaksson), 2–0 (9.46) Melker Åkesson (William Axberg, Wiggo Sörensson), 2–1 (11.34) Nils Bartholdsson (Leo Papista, Wille Lönqvist).

Andra perioden: 2–2 (23.17) Wille Lönqvist, 3–2 (27.47) Kalle Broberg (William Landström), 3–3 (33.44) Melwin Högman (Hugo Sandblom), 4–3 (36.23) Wilmer Bergström.

Tredje perioden: 5–3 (46.32) Olle Karlsson (Wiggo Sörensson), 5–4 (46.45) Hugo Sandblom (Noah Nilsson, Alwin Odnell), 6–4 (50.21) Josef Krantz (Vincent Bengtsson), 6–5 (59.47) Nils Bartholdsson (Felix Svensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 4-0-1

Rögle: 2-1-2

Nästa match:

Växjö: IF Malmö Redhawks, hemma, 18 januari 16.00

Rögle: Frölunda, borta, 18 januari 16.00