Växjö avgjorde i tredje perioden – vann mot Malmö

Seger för Växjö med 4–3 mot Malmö

Växjös femte seger på de senaste sex matcherna

Hugo Gustafsson avgjorde för Växjö

Växjö vann matchen hemma mot Malmö i SHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Växjö fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 4–3 (2–2, 1–1, 1–0).

I och med detta har Växjö fyra raka segrar i SHL.

LHC nästa för Växjö

Växjö tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0.

Malmö reducerade och kvitterade till 2–2 genom Robin Salo och Seth Barton.

Efter 7.08 i andra perioden nätade Brogan Rafferty på pass av Joel Persson och Reid Gardiner och gav Växjö ledningen. Malmös Linus Öberg gjorde 3–3 efter 16.31 framspelad av William Von Barnekow och Robin Hanzl.

4.50 in i tredje perioden fick Hugo Gustafsson utdelning på pass av Eemeli Suomi och Petter Granberg och avgjorde matchen. 4–3-målet blev matchens sista.

På torsdag 26 februari 19.00 spelar Växjö hemma mot LHC och Malmö hemma mot Örebro Hockey.

Växjö–Malmö 4–3 (2–2, 1–1, 1–0)

SHL, Vida Arena

Första perioden: 1–0 (5.07) Morgan Anderberg (Eemeli Suomi, Brogan Rafferty), 2–0 (11.35) Dennis Rasmussen (Keegan Lowe, Karl Henriksson), 2–1 (12.13) Robin Salo (Carl Persson, Lauri Pajuniemi), 2–2 (13.07) Seth Barton (Robin Salo, Carl Persson).

Andra perioden: 3–2 (27.08) Brogan Rafferty (Joel Persson, Reid Gardiner), 3–3 (36.31) Linus Öberg (William Von Barnekow, Robin Hanzl).

Tredje perioden: 4–3 (44.50) Hugo Gustafsson (Eemeli Suomi, Petter Granberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 4-0-1

Malmö: 1-0-4

Nästa match:

Växjö: Linköping HC, hemma, 26 februari 19.00

Malmö: Örebro HK, hemma, 26 februari 19.00