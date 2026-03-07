Växjö avgjorde i förlängningen mot Örebro Hockey

Växjö vann med 3–2 efter förlängning

Växjös sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Brogan Rafferty avgjorde för Växjö

Det blev en riktigt tajt match när Växjö tog emot Örebro Hockey i SHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där Växjö var starkast och segerresultatet blev 3–2 (0–0, 1–0, 1–2, 1–0). Matchhjälte blev Brogan Rafferty, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Segern var Växjös sjunde på de senaste åtta matcherna, och femte hemmasegern i rad.

Djurgården nästa för Växjö

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

7.04 in i andra perioden gjorde Växjö 1–0 genom Dennis Rasmussen efter förarbete från Brogan Rafferty och Joel Persson.

Växjö gjorde 2–0 genom Manuel Ågren efter 8.33 i tredje perioden.

Örebro Hockey reducerade och kvitterade till 2–2 genom Noah Steen och Luke Martin i tredje perioden.

I förlängningen tog det 1.25 innan Växjö avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Brogan Rafferty, framspelad av Joel Persson och Lucas Elvenes.

Med tre omgångar kvar är Växjö på tredje plats i tabellen medan Örebro Hockey är på tolfte plats.

I nästa match möter Växjö Djurgården borta och Örebro Hockey möter Timrå IK hemma. Båda matcherna spelas tisdag 10 mars 19.00.

Växjö–Örebro Hockey 3–2 (0–0, 1–0, 1–2, 1–0)

SHL, Vida Arena

Andra perioden: 1–0 (27.04) Dennis Rasmussen (Brogan Rafferty, Joel Persson).

Tredje perioden: 2–0 (48.33) Manuel Ågren (Dennis Rasmussen, Leo Sahlin Wallenius), 2–1 (50.27) Noah Steen (Milton Oscarson, Egor Polin), 2–2 (52.01) Luke Martin (Patrik Karlkvist, Kalle Kossila).

Förlängning: 3–2 (61.25) Brogan Rafferty (Joel Persson, Lucas Elvenes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 4-0-1

Örebro Hockey: 3-1-1

Nästa match:

Växjö: Djurgårdens IF, borta, 10 mars 19.00

Örebro Hockey: Timrå IK, hemma, 10 mars 19.00