Västervik vann på hemmaplan mot Gislaveds SK U18

Västervik-seger med 9–5 mot Gislaveds SK U18

Olle Davidsson avgjorde för Västervik

Västervik gjorde tre raka mål

Västervik besegrade Gislaveds SK U18 på hemmaplan i söndagens första match i U18 division 1 syd B vår. 9–5 (3–2, 3–1, 3–2) slutade matchen.

Nässjö nästa för Västervik

I första perioden var det Västervik som spelade bäst. Laget vann perioden med 3–2.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 6–3.

Västervik ökade ledningen till 7–3, återigen genom Anthon Lovenhill efter 1.11 i tredje perioden.

Gislaveds SK U18 reducerade dock till 7–4 genom Sigge Bjelke tidigt i perioden och gav visst liv till matchen igen av perioden.

Efter 4.25 ökade Västervik på till 8–4 återigen genom Elvirton Norling.

Gislaveds SK U18 gjorde 8–5 genom Sigge Bjelke efter 7.10 av perioden.

Västervik kunde dock avgöra till 9–5 med 6.48 kvar av matchen genom Olle Davidsson.

Gislaveds SK U18:s Sigge Bjelke stod för fyra poäng, varav två mål och Amaury Sarzier gjorde ett mål och spelade fram till två mål. Sixten Andersson hade fyra assists för Västervik och Isac Österström gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Gislaveds SK U18 med 6–2.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Västervik är Nässjö. Gislaveds SK U18 tar sig an Kalmar hemma. Båda matcherna spelas söndag 11 januari 14.00.

Västervik–Gislaveds SK U18 9–5 (3–2, 3–1, 3–2)

U18 division 1 syd B vår, LF Arena

Första perioden: 1–0 (8.34) Isac Österström (Sixten Andersson), 2–0 (10.27) Elvirton Norling (Sam Fröling), 3–0 (11.25) Isac Österström (Sixten Andersson), 3–1 (12.14) Sixten Bjurbäck (Sigge Bjelke, Christoffer Torell), 3–2 (13.21) Christoffer Torell (Sigge Bjelke).

Andra perioden: 4–2 (21.05) Anthon Lovenhill (Romeo Berthin), 4–3 (25.43) Amaury Sarzier (Sanny Hoffrén, Wilmer Bjelke), 5–3 (26.43) Sam Fröling (Albin Westerlund), 6–3 (27.49) Olle Davidsson (Axel Coutts).

Tredje perioden: 7–3 (41.11) Anthon Lovenhill (Romeo Berthin), 7–4 (42.41) Sigge Bjelke (Amaury Sarzier), 8–4 (44.25) Elvirton Norling (Sixten Andersson, Rasmus Thörnwall), 8–5 (47.10) Sigge Bjelke (Amaury Sarzier, Tymeo Bougon), 9–5 (53.12) Olle Davidsson (Isac Österström, Sixten Andersson).

Nästa match:

Västervik: Nässjö HC, borta, 11 januari 14.00

Gislaveds SK U18: Kalmar HC, hemma, 11 januari 14.00