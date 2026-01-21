Västervik vann mot Dalen – Noah Wolf blev matchvinnare

Västervik segrade – 4–3 mot Dalen

Västervik avgjorde efter 59.17.

Noah Wolf med två mål för Västervik

Västervik besegrade Dalen på bortaplan i onsdagens match i hockeyettan södra. 3–4 (1–1, 1–2, 1–1) slutade matchen.

Västerviks Noah Wolf tvåmålsskytt

Dalen tog ledningen efter 6.03 genom Nils Juntorp assisterad av Victor Westh och Hampus Sandahl. 1–1 kom efter 12.25 när Jack Sirkka fick träff på pass av Noah Wolf och Joel Carlsson.

Västervik tog ledningen med 1–2 genom Noah Wolf efter 4.29 i andra perioden.

Dalen kvitterade till 2–2 genom Max Forsell efter 6.04 av perioden.

Efter 11.33 gjorde Västervik 2–3 genom Carl-Henrik Edwardsson.

2.29 in i tredje perioden nätade Västerviks Noah Wolf återigen på pass av Liam Svensson och ökade ledningen. William Romfors stod för målet när Dalen reducerade till 3–4 med 43 sekunder kvar att spela med assist av David Rosander och Liam Persson. Men mer än så orkade Dalen inte med.

Noah Wolf gjorde två mål för Västervik och spelade fram till två mål.

Västervik ligger på 14:e plats i tabellen efter matchen medan Dalen är på elfte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Dalen med 5–4.

Nästa motstånd för Dalen är Visby/Roma. Västervik tar sig an Huddinge hemma. Båda matcherna spelas fredag 23 januari 19.00.

Dalen–Västervik 3–4 (1–1, 1–2, 1–1)

Hockeyettan södra, Smedjehov

Första perioden: 1–0 (6.03) Nils Juntorp (Victor Westh, Hampus Sandahl), 1–1 (12.25) Jack Sirkka (Noah Wolf, Joel Carlsson).

Andra perioden: 1–2 (24.29) Noah Wolf (Lukas Flygt, Knut Köhler), 2–2 (26.04) Max Forsell (Liam Persson, Oskar Cederqvist), 2–3 (31.33) Carl-Henrik Edwardsson (Noah Wolf, Joel Carlsson).

Tredje perioden: 2–4 (42.29) Noah Wolf (Liam Svensson), 3–4 (59.17) William Romfors (David Rosander, Liam Persson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 2-2-1

Västervik: 3-0-2

Nästa match:

Dalen: Visby/Roma, borta, 23 januari 19.00

Västervik: Huddinge IK, hemma, 23 januari 19.00