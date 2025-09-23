Västervik utklassade Guts/Valdemarsvik – vann med 8–1

Västervik-seger med 8–1 mot Guts/Valdemarsvik

Isac Österström avgjorde för Västervik

Andra raka segern för Västervik

Västervik övertygade när laget vann på bortaplan mot Guts/Valdemarsvik i U20 division 1 C syd herr med hela 8–1 (1–0, 4–0, 3–1).

– Skönt att fortsätta serien på vinnarspåret. Vi börjar första lite tveksamt med lite för mycket one man show. I andra så tycker jag vi maler ner de och börja spela som ett lag och tröttar ut de och sen i sista så städar vi av matchen tryggt. Kul att vi sprider ut målskyttet, kommenterade Västerviks tränare Gabriel Remelin.

Det var andra raka segern för Västervik, efter 6–2 mot Dalen i premiären.

Tranås nästa för Västervik

Västervik tog ledningen efter tolv minuters spel, genom Filip Westerberg framspelad av Theo Månsson och Albin Gustafsson. Västervik startade andra perioden bäst och gick från 0–1 till 0–5 genom mål av Isac Österström, Arvid Wahlqvist, Hannes Andersson och Theo Månsson. Guts/Valdemarsvik reducerade dock till 1–5 genom Jesper Andersson efter 5.10 av perioden.

Västervik stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 1–5 till 1–8 på bara 7.32. Västervik tog därmed en klar seger.

Theo Månsson och Filip Westerberg gjorde båda ett mål och tre assist för Västervik.

Lagen möts igen 28 oktober i LF Arena.

Nästa motstånd för Västervik är Tranås. Lagen möts lördag 27 september 14.00 i Stiga Arena.

Guts/Valdemarsvik–Västervik 1–8 (0–1, 0–4, 1–3)

U20 division 1 C syd herr, Arena Grosvad

Första perioden: 0–1 (12.52) Filip Westerberg (Theo Månsson, Albin Gustafsson).

Andra perioden: 0–2 (21.55) Isac Österström (Arvid Wahlqvist, Theo Månsson), 0–3 (31.42) Arvid Wahlqvist (Filip Westerberg, Anthon Lovenhill), 0–4 (31.52) Hannes Andersson (Elias Werner, Albin Engström), 0–5 (33.51) Theo Månsson (Filip Westerberg, Isac Österström).

Tredje perioden: 1–5 (45.10) Jesper Andersson (John Pie), 1–6 (45.32) Hannes Andersson (Elias Werner, Albin Engström), 1–7 (48.09) Arvid Wahlqvist (Filip Westerberg, Theo Månsson), 1–8 (53.04) Sebastian Axelsson.

Nästa match:

Västervik: Tranås AIF, borta, 27 september