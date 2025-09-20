Västervik segrare hemma mot Dalen

Seger för Västervik med 6–2 mot Dalen

Albin Engström avgjorde för Västervik

Västervik gjorde fyra raka mål

Västervik vann första matchen mot Dalen hemma med 6–2 (2–0, 2–0, 2–2) på lördagen i U20 division 1 C syd herr.

– Skönt att starta med en seger, tycker att grabbarna gör en stabil match och vi följer det vi pratade om inför matchen. Sen blir det lite hackigt i sista perioden när Dalen försöker få igång laget men tycker vi står upp bra och att vi är det bättre laget över 60 min, kommenterade Västerviks tränare Gabriel Remelin.

Västervik–Dalen – mål för mål

Västervik tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Även i andra perioden var Västervik starkast och gick från 2–0 till 4–0 genom mål av Albin Engström och Isac Österström. 2.56 in i tredje perioden slog Jonathan Sagemar till framspelad av Vidar Lindström och Ville Larsson och reducerade.

Dalen reducerade igen efter 14.42 i tredje perioden genom Luka Nikolic på pass av Tim Carlström Kaya.

Västervik ökade ledningen till 5–2 med 1.08 kvar att spela genom Axel Josefsson assisterad av David Salomonsson och Anton Lundberg.

Laget punkterade matchen med ett 6–2-mål med tre sekunder kvar att spela genom Theo Månsson framspelad av Arvid Wahlqvist och Filip Westerberg. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

Theo Månsson gjorde ett mål för Västervik och spelade dessutom fram till två mål.

När lagen senast möttes blev det seger för Västervik med 5–3.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 25 oktober i Smedjehov.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 23 september. Då möter Västervik Guts/Valdemars i Arena Grosvad 19.00. Dalen tar sig an Tranås hemma 19.40.

Västervik–Dalen 6–2 (2–0, 2–0, 2–2)

U20 division 1 C syd herr, LF Arena

Första perioden: 1–0 (1.08) Elias Werner (Theo Månsson), 2–0 (17.25) Elvirton Norling (Sixten Andersson, Anton Lundberg).

Andra perioden: 3–0 (31.32) Albin Engström, 4–0 (37.25) Isac Österström (Theo Månsson, Adam Styrenius).

Tredje perioden: 4–1 (42.56) Jonathan Sagemar (Vidar Lindström, Ville Larsson), 4–2 (54.42) Luka Nikolic (Tim Carlström Kaya), 5–2 (58.52) Axel Josefsson (David Salomonsson, Anton Lundberg), 6–2 (59.57) Theo Månsson (Arvid Wahlqvist, Filip Westerberg).

Nästa match:

Västervik: IK Guts/Valdemarsviks IF, borta, 23 september

Dalen: Tranås AIF, hemma, 23 september