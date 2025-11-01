Västervik ny serieledare efter seger mot Tranås

Västervik vann med 5–2 mot Tranås

Västerviks åttonde seger på de senaste åtta matcherna

Hannes Andersson gjorde tre mål för Västervik

Västervik slog Tranås hemma med 5–2 (2–2, 0–0, 3–0) och är ny serieledare i U20 division 1 C syd herr efter åtta spelade matcher, en poäng före Vita Hästen. Vita Hästen har dessutom en match mer spelad. Tranås ligger på sjätte plats i tabellen.

Det här var andra gången den här säsongen som Västerviks målvakter höll nollan.

I och med detta har Västervik hela åtta raka segrar i U20 division 1 C syd herr.

Hannes Andersson med tre mål för Västervik

Västervik tog ledningen i första perioden genom Hannes Andersson.

Därefter fixade Tranås Isac Ek och Elliot Rehnqvist att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Västervik kvitterade till 2–2 genom Axel Josefsson.

Andra perioden blev mållös. I tredje perioden var det Västervik som dominerade och gick från 2–2 till 5–2 genom två mål av Hannes Andersson och ett mål av Filip Westerberg.

Västerviks Hannes Andersson stod för tre mål och ett assist.

Lagens första möte för säsongen vann Västerviks IK med 4–2.

Västervik tar sig an Dalen i nästa match borta fredag 7 november 19.10. Tranås möter Guts/Valdemarsvik borta tisdag 4 november 19.00.

Västervik–Tranås 5–2 (2–2, 0–0, 3–0)

U20 division 1 C syd herr, LF Arena

Första perioden: 1–0 (8.05) Hannes Andersson (Arvid Wahlqvist, Filip Westerberg), 1–1 (11.05) Elliot Rehnqvist (Algot Carlsson, Liam Dufva), 1–2 (13.32) Isac Ek (Vincent Sjöö-Laisio), 2–2 (18.01) Axel Josefsson (Elias Werner).

Tredje perioden: 3–2 (45.14) Hannes Andersson, 4–2 (58.52) Filip Westerberg (Hannes Andersson, David Salomonsson), 5–2 (59.59) Hannes Andersson (Elias Werner, Axel Josefsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 5-0-0

Tranås: 2-0-3

Nästa match:

Västervik: HC Dalen, borta, 7 november

Tranås: IK Guts/Valdemarsviks IF, borta, 4 november