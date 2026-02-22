Västervik nollade Nyköping – segrade med 4–0

Västervik vann med 4–0 mot Nyköping

Noah Wolf avgjorde för Västervik

Tredje raka segern för Västervik

Västervik såg till att hålla nollan när laget vann på hemmaplan mot Nyköping i hockeyettan södra. Matchen slutade 4–0 (4–0, 0–0, 0–0).

I och med detta har Nyköping sex förluster i rad.

Västervik–Nyköping – mål för mål

Västervik stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0. Västervik tog därmed en klar seger.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

I tredje perioden höll Västervik i sin 4–0-ledning och vann.

Västervik har tre segrar och två förluster och 17–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nyköping har fem förluster och 3–19 i målskillnad.

Västervik stannar därmed på 13:e plats och Nyköping på 19:e plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Västervik med 3–2.

I sista omgången har Västervik Vita Hästen borta i Himmelstalundshallen, lördag 28 februari 16.00. Nyköping spelar borta mot Järfälla onsdag 25 februari 19.00.

Västervik–Nyköping 4–0 (4–0, 0–0, 0–0)

Hockeyettan södra, LF Arena

Första perioden: 1–0 (1.49) Noah Wolf (Jacob Tenemyr, Hampus Pettersson), 2–0 (11.20) Alfons Åhman (Oliver Collins – Florén), 3–0 (17.50) Jacob Tenemyr (Noah Wolf, Hampus Pettersson), 4–0 (19.12) Knut Köhler (Alfons Åhman, Oliver Qvarforth).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 3-1-1

Nyköping: 0-0-5

Nästa match:

Västervik: HC Vita Hästen, borta, 28 februari 16.00

Nyköping: Järfälla HC, borta, 25 februari 19.00