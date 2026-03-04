Västerås tvingas till kval trots seger mot Mora

Västerås segrade – 3–2 efter förlängning

Konstantin Komarek tvåmålsskytt för Västerås

Västerås 13:e seger för säsongen

Västerås måste kvala för att inte åka ur hockeyallsvenskan. Det står klart trots seger, 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 1–0) efter förlängning, på bortaplan mot Mora.

Konstantin Komarek slog till 2.46 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Konstantin Komarek med två mål för Västerås

Hampus Larsson gjorde 1–0 till Mora efter 7.42 på passning från Georg Weigelt och Marcus Karlström.

Efter 3.45 i andra perioden nätade Viktor Lennartsson på pass av Marcus Karlström och Georg Weigelt och gjorde 2–0. Västerås Oscar Birgersson gjorde 2–1 efter 11.00 framspelad av Olle Norberg.

Redan efter 3.31 i tredje perioden kvitterade laget till 2–2 genom Konstantin Komarek efter pass från Carl Jakobsson och Kim Rosdahl.

I förlängningen tog det 2.46 innan Västerås också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Konstantin Komarek, på pass av Carl Jakobsson och Jimmie Jansson.

Mora har en vinst och fyra förluster och 10–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Västerås har två vinster och tre förluster och 11–10 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Mora på nionde plats i tabellen medan Västerås är på 13:e plats.

I nästa match möter Mora Nybro hemma och Västerås möter Björklöven hemma. Båda matcherna spelas fredag 6 mars 19.00.

Mora–Västerås 2–3 (1–0, 1–1, 0–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Wibe Arena

Första perioden: 1–0 (7.42) Hampus Larsson (Georg Weigelt, Marcus Karlström).

Andra perioden: 2–0 (23.45) Viktor Lennartsson (Marcus Karlström, Georg Weigelt), 2–1 (31.00) Oscar Birgersson (Olle Norberg).

Tredje perioden: 2–2 (43.31) Konstantin Komarek (Carl Jakobsson, Kim Rosdahl).

Förlängning: 2–3 (62.46) Konstantin Komarek (Carl Jakobsson, Jimmie Jansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 1-1-3

Västerås: 2-1-2

Nästa match:

Mora: Nybro Vikings IF, hemma, 6 mars 19.00

Västerås: IF Björklöven, hemma, 6 mars 19.00