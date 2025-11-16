Västerås utklassade Nybro – seger med 7–0

Västerås segrade – 7–0 mot Nybro

Västerås spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Nybro i hockeyallsvenskan med hela 7–0 (3–0, 0–0, 4–0). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Nybro vann med 4–3.

Västerås stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Andra perioden blev mållös. Västerås fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Malte Sjögren, som gjorde två mål, Hugo Lejon och Oscar Lawner.

Onsdag 19 november 19.00 möter Västerås Oskarshamn borta i Be-Ge Hockey Center medan Nybro spelar hemma mot Mora.

Västerås–Nybro 7–0 (3–0, 0–0, 4–0)

Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord

Första perioden: 1–0 (1.59) Oskar Kvist, 2–0 (6.58) Karl Annborn, 3–0 (14.48) Tim Friberg (Niclas Lundgren, Karl Annborn).

Tredje perioden: 4–0 (42.00) Hugo Lejon (Olle Norberg, Henrik Malmström), 5–0 (45.53) Oscar Lawner (Konstantin Komarek, Jimmie Jansson), 6–0 (48.06) Malte Sjögren (Oscar Birgersson, Jimmie Jansson), 7–0 (54.49) Malte Sjögren (Oscar Birgersson, Tim Friberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås: 3-0-2

Nybro: 1-0-4

Nästa match:

Västerås: IK Oskarshamn, borta, 19 november

Nybro: Mora IK, hemma, 19 november