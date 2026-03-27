Vassast i straffläggningen – Pittsburgh vann mot Ottawa

Pittsburgh vann med 4–3 efter straffar

Rickard Rakell med två mål för Pittsburgh

Benjamin Kindel matchvinnare för Pittsburgh

Ottawa mötte Pittsburgh borta i en match i NHL som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde Pittsburgh vinna med 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0). Benjamin Kindel blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Pittsburghs Rickard Rakell tvåmålsskytt

Ottawa tog ledningen efter 4.28 genom Drake Batherson efter pass från Brady Tkachuk och Tim Stützle. Efter 13.46 kvitterade Pittsburgh när Rickard Rakell fick träff framspelad av Erik Karlsson.

Redan efter 1.50 i andra perioden tog Ottawa ledningen genom Nick Cousins på passning från Tyler Kleven och Linus Ullmark. Pittsburgh kvitterade till 2–2 redan efter efter 3.45 i andra perioden genom Erik Karlsson efter förarbete från Rickard Rakell och Benjamin Kindel.

Rickard Rakell gav laget ledningen tidigt i tredje perioden efter förarbete av Erik Karlsson och Bryan Rust. Drake Batherson kvitterade för Ottawa efter 3.58 in i tredje perioden med assist av Tim Stützle och Jordan Spence.

Pittsburghs Benjamin Kindel satte den avgörande straffen för gästerna.

Pittsburghs Erik Karlsson stod för tre poäng, varav ett mål och Rickard Rakell gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Ottawa Senators vunnit.

Ottawa tar sig an Tampa Bay i nästa match borta lördag 28 mars 18.00. Pittsburgh möter samma dag 22.00 Dallas hemma.

Ottawa–Pittsburgh 3–4 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: 1–0 (4.28) Drake Batherson (Brady Tkachuk, Tim Stützle), 1–1 (13.46) Rickard Rakell (Erik Karlsson).

Andra perioden: 2–1 (21.50) Nick Cousins (Tyler Kleven, Linus Ullmark), 2–2 (23.45) Erik Karlsson (Rickard Rakell, Benjamin Kindel).

Tredje perioden: 2–3 (41.43) Rickard Rakell (Erik Karlsson, Bryan Rust), 3–3 (43.58) Drake Batherson (Tim Stützle, Jordan Spence).

Straffar: 3–4 (65.00) Benjamin Kindel.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 4-1-0

Pittsburgh: 2-1-2

Nästa match:

Ottawa: Tampa Bay Lightning, borta, 28 mars 18.00

Pittsburgh: Dallas Stars, hemma, 28 mars 22.00