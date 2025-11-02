Väsby vann efter stark start mot Järna

Väsby vann med 7–5 mot Järna

Väsbys Adam Mauritzon tremålsskytt

Vincent Edlund – Ahl avgjorde för Väsby

Väsby tog greppet om bortamatchen mot Järna i U18 allettan östra herr i första perioden och ledde med 3–0 i paus. Trots en uppryckning av Järna vann Väsby matchen med 7–5 (3–0, 1–1, 3–4).

Adam Mauritzon med tre mål för Väsby

Väsby var vassast i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Andra perioden slutade 1–1 och ställningen efter två perioder var 1–4.

I tredje perioden var det i stället Järna som hade kommandot. Laget vann perioden med 4–3 men Väsby kunde hålla undan och vinna matchen med 7–5.

Adam Mauritzon gjorde tre mål för Väsby och spelade fram till tre mål, Adam Kubat stod för sex poäng, varav två mål och Leon Ekman gjorde ett mål och fem assist. Maliik Hellqvist Ekendahl gjorde tre mål för Järna och Hugo Ekström Söderström hade tre assists.

Den 14 december möts lagen återigen, då i Vilundaparkens Ishall A.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 9 november. Då möter Järna IK Göta i Järna Ishall 17.30. Väsby tar sig an Värmdö hemma 17.45.

Järna–Väsby 5–7 (0–3, 1–1, 4–3)

U18 allettan östra herr, Järna Ishall

Första perioden: 0–1 (3.26) Adam Mauritzon (Leon Ekman, Adam Kubat), 0–2 (4.55) Leon Ekman (Adam Kubat), 0–3 (12.20) Adam Kubat (Adam Mauritzon, Leon Ekman).

Andra perioden: 0–4 (29.16) Adam Mauritzon (Leon Ekman, Adam Kubat), 1–4 (37.25) Maliik Hellqvist Ekendahl (Isac Ljungcrantz, Hugo Ekström Söderström).

Tredje perioden: 1–5 (40.49) Adam Kubat (Leon Ekman, Adam Mauritzon), 1–6 (43.42) Vincent Edlund – Ahl (Adam Mauritzon, Leon Frenne), 2–6 (48.45) Hugo Englund (Hugo Ekström Söderström), 3–6 (51.39) Maliik Hellqvist Ekendahl (Filip Orre Swärdborn, Hugo Ekström Söderström), 4–6 (53.55) Maliik Hellqvist Ekendahl, 5–6 (58.50) Edvin Blixt (Isac Ljungcrantz, Buster Pers), 5–7 (59.31) Adam Mauritzon (Adam Kubat, Leon Ekman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järna: 1-0-4

Väsby: 3-0-2

Nästa match:

Järna: IK Göta, hemma, 9 november

Väsby: Värmdö HC, hemma, 9 november