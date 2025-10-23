Väsby starkare än Vallentuna – höll nollan och vann
- Seger för Väsby med 3–0 mot Vallentuna
- Michel Gosselin avgjorde för Väsby
- Seger nummer 3 för Väsby
Väsby vann på hemmaplan mot Vallentuna i U18 allettan östra herr i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 3–0 (0–0, 2–0, 1–0).
Därmed har Väsby vunnit fyra matcher i rad på hemmaplan.
Väsby–Vallentuna – mål för mål
Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Michel Gosselin gjorde 1–0 till Väsby 3.02 in i andra perioden på pass av Melker Olander Höjer och Leon Frenne.
Efter 6.33 i andra perioden slog Melker Olander Höjer till framspelad av Loui Paulsson och William Klintefalk och gjorde 2–0.
Vincent Edlund – Ahl också 3–0 framspelad av Hugo Di Meglio efter 1.32 i tredje perioden.
Väsby ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Vallentuna ligger på sjätte plats. Så sent som den 4 oktober låg Vallentuna på andra plats i tabellen.
Den 4 december tar lagen sig an varandra igen, då i Vallentuna Ishall.
Söndag 26 oktober möter Väsby Wings Arlanda hemma 18.45 och Vallentuna möter Tumba hemma 18.40.
Väsby–Vallentuna 3–0 (0–0, 2–0, 1–0)
U18 allettan östra herr, Vilundaparkens Ishall A
Andra perioden: 1–0 (23.02) Michel Gosselin (Melker Olander Höjer, Leon Frenne), 2–0 (26.33) Melker Olander Höjer (Loui Paulsson, William Klintefalk).
Tredje perioden: 3–0 (41.32) Vincent Edlund – Ahl (Hugo Di Meglio).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Väsby: 3-0-2
Vallentuna: 2-1-2
Nästa match:
Väsby: Wings HC Arlanda, hemma, 26 oktober
Vallentuna: IFK Tumba IK, hemma, 26 oktober
