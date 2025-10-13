Väsby ryckte i sista perioden och vann mot Järfälla

Väsby segrade – 7–3 mot Järfälla

Roman Vakhabov matchvinnare för Väsby

Fyra raka mål för Väsby

Väsby vann hemma mot Järfälla i U20 Div 1 östra A herr med 7–3. Matchen var helt jämn efter två perioder, 3–3, innan Väsby avgjorde i sista perioden.

Det var första segern för Väsby, efter 4–5-förlust mot IFK Täby HC i premiären.

Wings HC Arlanda nästa för Väsby

Järfälla tog ledningen i början av första perioden genom Alexander Mäkelä.

Väsby kvitterade till 1–1 genom Leon Ekman efter 14.46.

Järfälla gjorde 1–2 genom Lukas Gustafsson efter 16.35 i matchen. Därefter fixade Väsbys Roman Vakhabov och Milo Andersson att laget vände underläge till ledning med 3–2.

Järfälla kvitterade till 3–3 genom Felix Gunnarsson i andra perioden. Väsby spelade bra i tredje perioden och gick från 3–3 till 7–3 genom mål av Roman Vakhabov, Adam Mauritzon, Alfons Lindell och Leon Ekman och avgjorde matchen.

Väsbys Roman Vakhabov stod för två mål och två assists och Liam Hilmersson hade tre assists.

Lagen möts igen 11 november i Järfälla Ishall.

Väsby tar sig an Wings HC Arlanda i nästa match borta lördag 18 oktober 14.25. Järfälla möter samma dag 16.30 SDE hemma.

Väsby–Järfälla 7–3 (1–2, 2–1, 4–0)

U20 Div 1 östra A herr, Vilundaparkens Ishall A

Första perioden: 0–1 (5.31) Alexander Mäkelä (Lukas Gustafsson), 1–1 (14.46) Leon Ekman (Roman Vakhabov, Liam Hilmersson), 1–2 (16.35) Lukas Gustafsson (Alexander Mäkelä, Leon Hassanpour).

Andra perioden: 2–2 (22.55) Milo Andersson, 3–2 (23.20) Roman Vakhabov (Christopher Montgomery, Jonathan Steenstrup), 3–3 (32.10) Felix Gunnarsson (Ludwig Lönnqvist).

Tredje perioden: 4–3 (49.18) Roman Vakhabov (Liam Hilmersson, Arki Hearn), 5–3 (53.48) Adam Mauritzon (Hampus Edenfeldt, Casper Nuhma), 6–3 (53.59) Alfons Lindell (Loui Paulsson), 7–3 (58.08) Leon Ekman (Roman Vakhabov, Liam Hilmersson).

Nästa match:

Väsby: Wings HC Arlanda, borta, 18 oktober

Järfälla: SDE HF, hemma, 18 oktober