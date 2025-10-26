Väsby nollade Wings Arlanda – seger med 5–0
Väsby höll nollan när laget vann klart på hemmaplan mot Wings Arlanda i U18 allettan östra herr. Matchen slutade 5–0 (2–0, 1–0, 2–0).
Väsby har skapat en skön vinnarkänsla i Vilundaparkens Ishall A. Segern mot Wings Arlanda betyder att laget har vunnit fem raka matcher på hemmaplan.
Väsby tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt fyra minuter. Efter 15.40 i andra perioden slog Adam Kubat till framspelad av Philip Israelsson och gjorde 3–0. Väsby fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Loui Paulsson och Leon Ekman.
Väsby har tre segrar och två förluster och 18–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Wings Arlanda har fem förluster och 5–47 i målskillnad.
För Väsby gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Wings Arlanda är på tolfte och sista plats.
Lagen möts igen 7 december i Pinbackshallen.
Väsby tar sig an Enköping i nästa match borta torsdag 30 oktober 19.40. Wings Arlanda möter samma dag 19.30 Järna borta.
Väsby–Wings Arlanda 5–0 (2–0, 1–0, 2–0)
U18 allettan östra herr, Vilundaparkens Ishall A
Första perioden: 1–0 (6.47) Arvid Lorendahl (Ludwig Våhlin), 2–0 (10.35) Arvid Lorendahl (Isac Vikström).
Andra perioden: 3–0 (35.40) Adam Kubat (Philip Israelsson).
Tredje perioden: 4–0 (41.26) Loui Paulsson (William Klintefalk), 5–0 (41.44) Leon Ekman (Loui Paulsson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Väsby: 3-0-2
Wings Arlanda: 0-0-5
Nästa match:
Väsby: Enköpings SK HK, borta, 30 oktober
Wings Arlanda: Järna SK, borta, 30 oktober
