Väsby IK HK:s svit: åtta matcher i rad utan seger efter 1–5 mot Kiruna

Kiruna vann med 5–1 mot Väsby IK HK

Tomi Mäntynen med två mål för Kiruna

Vilmer Hagström avgjorde för Kiruna

Det räcker inte hela vägen till seger för Väsby IK HK. Det står klart efter 1–5 (1–1, 0–1, 0–3) borta mot Kiruna. Det var Väsby IK HK:s åttonde segerlösa matchen i hockeyettan norra.

Tomi Mäntynen gjorde två mål för Kiruna

Marcus Kivelä Carlzon gjorde 1–0 till Väsby IK HK efter bara 1.07 efter förarbete från Axel Blom.

Efter 11.32 kvitterade Kiruna genom Tomi Mäntynen på passning från Ludvig Warg och Sebastian Kauppila.

Kiruna gjorde också 2–1 efter 18.03 i andra perioden när Vilmer Hagström hittade rätt på pass av Matej Galbavy och Anton Larsson.

Även i tredje perioden var det Kiruna som spelade bäst och gick från 2–1 till 5–1 genom mål av Hampus Hagström, Ludvig Warg och Tomi Mäntynen.

Nästa motstånd för Kiruna är Enköping. Lagen möts fredag 12 december 19.00 i Bahcohallen. Väsby IK HK tar sig an Surahammar hemma onsdag 3 december 19.00.

Kiruna–Väsby IK HK 5–1 (1–1, 1–0, 3–0)

Hockeyettan norra, Lombiahallen

Första perioden: 0–1 (1.07) Marcus Kivelä Carlzon (Axel Blom), 1–1 (11.32) Tomi Mäntynen (Ludvig Warg, Sebastian Kauppila).

Andra perioden: 2–1 (38.03) Vilmer Hagström (Matej Galbavy, Anton Larsson).

Tredje perioden: 3–1 (47.51) Hampus Hagström (Rasmus Similä), 4–1 (50.52) Ludvig Warg (Svante Koivuniemi), 5–1 (58.39) Tomi Mäntynen (Melvin Råman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 2-2-1

Väsby IK HK: 0-1-4

Nästa match:

Kiruna: Enköpings SK HK, borta, 12 december

Väsby IK HK: Surahammars IF, hemma, 3 december