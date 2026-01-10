Väsby IK HK tog revansch på Forshaga

Väsby IK HK segrade – 4–1 mot Forshaga

Väsby IK HK:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Filip Barklund avgjorde för Väsby IK HK

Det blev 4–1 (0–0, 3–0, 1–1) till Väsby IK HK när laget mötte Forshaga på lördagen i hockeyettan norra. Med det tog hemmalaget Väsby IK HK en skön revansch, då Forshaga vann senaste mötet lagen emellan med hela 5–0.

Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand kommenterade matchen:

– Vi mötte ett bra Väsby för dagen. Jag är nöjd med vår första period i spelet utan puck. Jag är nöjd med pushen vi ändå försöker med i sista perioden. Men vi förlorar matchen i andra perioden där vi tappar all form av ödmjukhet, samt kampvilja. Puckspelet var för dåligt också, allt gick för sakta. Vi får kolla video och bli bättre.

I och med detta har Väsby IK HK hela fem raka segrar i hockeyettan norra.

Väsby IK HK–Forshaga – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Väsby IK HK stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 9.02.

8.02 in i tredje perioden satte Adam Byström Johansson pucken på pass av Victor Stark och Anton Wiklund och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Forshaga. Alexander Popovic stod för målet när Väsby IK HK punkterade matchen med ett 4–1-mål med 1.18 kvar att spela.

Väsby IK HK stannar därmed på tionde plats och Forshaga på fjärde plats i tabellen. Så sent som den 12 december låg Väsby IK HK på 17:e plats i tabellen.

I nästa match möter Väsby IK HK Strömsbro borta på fredag 16 januari 19.00. Forshaga möter Falu IF onsdag 14 januari 19.00 hemma.

Väsby IK HK–Forshaga 4–1 (0–0, 3–0, 1–1)

Hockeyettan norra, Vilundaparkens Ishall

Andra perioden: 1–0 (21.43) Uula Ruikka (Jesper Valente, Kalle Forslund), 2–0 (23.02) Filip Barklund (Filip Rydström, Pontus Karlsson), 3–0 (30.45) Alfred Aalto (Marcus Kivelä Carlzon, Uula Ruikka).

Tredje perioden: 3–1 (48.02) Adam Byström Johansson (Victor Stark, Anton Wiklund), 4–1 (58.42) Alexander Popovic.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby IK HK: 5-0-0

Forshaga: 3-0-2

Nästa match:

Väsby IK HK: Strömsbro IF, borta, 16 januari 19.00

Forshaga: Falu IF, hemma, 14 januari 19.00