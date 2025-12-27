Väsby IK HK förlänger segersviten mot Wings Arlanda

Väsby IK HK vann med 5–2 mot Wings Arlanda

Väsby IK HK:s femte seger på de senaste sex matcherna

Marcus Kivelä Carlzon gjorde två mål för Väsby IK HK

Fyra raka segrar hade Väsby IK HK mot just Wings Arlanda i hockeyettan norra inför lördagens match. Och på lördagen segrade Väsby IK HK på nytt – den här gången med 5–2 (2–0, 1–1, 2–1) hemma i Vilundaparkens Ishall A.

Segern var Väsby IK HK:s femte på de senaste sex matcherna.

Marcus Kivelä Carlzon tvåmålsskytt för Väsby IK HK

Marcus Kivelä Carlzon gjorde 1–0 till Väsby IK HK efter tio minuters spel med assist av Maximilian Popovic och Uula Ruikka.

Efter 10.40 gjorde laget 2–0 när Alexander Popovic hittade rätt efter pass från Hugo Fritzell och Kalle Forslund.

Efter 5.20 i andra perioden slog Marcus Kivelä Carlzon till återigen på pass av Uula Ruikka och Kalle Forslund och gjorde 3–0.

Wings Arlandas Oscar Sarhus gjorde 3–1 efter 14.51.

Wings Arlanda reducerade igen efter 13.02 i tredje perioden genom Casper Löfström på pass av Karl Pettersson och Rasmus Larsson.

14.12 in i tredje perioden nätade Väsby IK HK:s Uula Ruikka framspelad av Axel Blom och Alexander Popovic och ökade ledningen.

Pontus Karlsson stod för målet när Väsby IK HK punkterade matchen med ett 5–2-mål med 1.07 kvar att spela efter förarbete från Daniel Kim och Uula Ruikka.

Väsby IK HK:s Uula Ruikka stod för ett mål och tre assists.

För Wings Arlanda gör resultatet att man nu ligger på 18:e plats i tabellen medan Väsby IK HK är på 16:e plats.

De båda lagen möts igen tisdag 30 december 19.00, i Pinbackshallen.

Väsby IK HK–Wings Arlanda 5–2 (2–0, 1–1, 2–1)

Hockeyettan norra, Vilundaparkens Ishall A

Första perioden: 1–0 (10.21) Marcus Kivelä Carlzon (Maximilian Popovic, Uula Ruikka), 2–0 (10.40) Alexander Popovic (Hugo Fritzell, Kalle Forslund).

Andra perioden: 3–0 (25.20) Marcus Kivelä Carlzon (Uula Ruikka, Kalle Forslund), 3–1 (34.51) Oscar Sarhus.

Tredje perioden: 3–2 (53.02) Casper Löfström (Karl Pettersson, Rasmus Larsson), 4–2 (54.12) Uula Ruikka (Axel Blom, Alexander Popovic), 5–2 (58.53) Pontus Karlsson (Daniel Kim, Uula Ruikka).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby IK HK: 4-0-1

Wings Arlanda: 2-1-2

Nästa match:

Väsby IK HK: Wings HC Arlanda, borta, 30 december 19.00

Wings Arlanda: Väsby IK HK, hemma, 30 december 19.00