Värmdös Elias Ahnfeldt bakom två mål i segern mot Vallentuna

Seger för Värmdö med 4–1 mot Vallentuna

Värmdös femte seger på de senaste sex matcherna

Elias Ahnfeldt med två mål för Värmdö

Värmdö vann på bortaplan mot Vallentuna i U18 allettan östra herr. 1–4 (0–2, 1–1, 0–1) slutade torsdagens match.

Segern var Värmdös femte på de senaste sex matcherna.

David Alami Merrouni matchvinnare för Värmdö

Värmdö tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Vallentuna reducerade dock till 1–2 genom Alvin Ferm efter 6.54 av perioden.

Värmdö utökade ledningen igen genom Alexander Borgström efter 10.49 i andra perioden. 3.17 in i tredje perioden nätade Värmdös Elias Ahnfeldt återigen framspelad av Alexander Borgström och Edvin Boström och ökade ledningen.

Det här betyder att Vallentuna är kvar på nionde plats och Värmdö stannar på andra plats, i tabellen. Ett fint lyft för Värmdö som låg på sjätte plats så sent som den 1 oktober.

Lagen spelar mot varandra igen den 11 december i Ekhallen.

I nästa omgång har Vallentuna IK Göta borta i HCL Tech Arena, torsdag 6 november 20.00. Värmdö spelar hemma mot Enköping söndag 2 november 17.30.

Vallentuna–Värmdö 1–4 (0–2, 1–1, 0–1)

U18 allettan östra herr, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (0.48) Elias Ahnfeldt (David Svedlund, Alexander Nevala Karlman), 0–2 (16.32) David Alami Merrouni (Love Lalinder, Nathan Edfeldt).

Andra perioden: 1–2 (26.54) Alvin Ferm (Isak Josefsson, Levi Sjöström), 1–3 (30.49) Alexander Borgström (Alexander Nevala Karlman, Edvin Boström).

Tredje perioden: 1–4 (43.17) Elias Ahnfeldt (Alexander Borgström, Edvin Boström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 1-1-3

Värmdö: 4-0-1

Nästa match:

Vallentuna: IK Göta, borta, 6 november

Värmdö: Enköpings SK HK, hemma, 2 november