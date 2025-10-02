Värmdö utklassade Wings Arlanda på bortaplan

Seger för Värmdö med 12–1 mot Wings Arlanda

Värmdös Edvin Boström femmålsskytt

Elias Ahnfeldt avgjorde för Värmdö

Värmdö dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Wings Arlanda i U18 allettan östra herr med hela 12–1 (4–0, 5–0, 3–1).

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Värmdös Edvin Boström, som stod för hela fem mål i matchen.

Värmdö tog därmed andra raka segern, efter 4–2 mot Väsby i premiären.

Värmdö spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Värmdö som var starkast och gick från 0–4 till 0–9 genom två mål av Edvin Boström, ett mål av David Alami Merrouni, ett mål av Alexander Borgström och ett mål av Elias Fält. Värmdö hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.44 genom Edvin Boström och gick upp till 0–11 innan Wings Arlanda svarade.

Segern skrevs till slut till 1–12 för Värmdö.

Lagen spelar mot varandra igen den 13 november i Ekhallen.

I nästa match, söndag 5 oktober möter Wings Arlanda Viggbyholm borta i Hägernäs Ishall 19.40 medan Värmdö spelar borta mot IK Göta 17.30.

Wings Arlanda–Värmdö 1–12 (0–4, 0–5, 1–3)

U18 allettan östra herr, Pinbackshallen

Första perioden: 0–1 (6.01) David Svedlund (Alexander Borgström, Elias Fält), 0–2 (10.08) Elias Ahnfeldt (Alexander Nevala Karlman, Vincent Ryberg), 0–3 (16.22) Edvin Boström (Alexander Nevala Karlman, Victor Svedlund), 0–4 (18.42) Edvin Boström (Elias Ahnfeldt, Vincent Ryberg).

Andra perioden: 0–5 (21.38) Elias Fält (Edvin Boström, Erik Lindroth), 0–6 (28.14) Edvin Boström (Alexander Borgström), 0–7 (33.35) David Alami Merrouni (Zebulon Pavlicek, Vincent Ryberg), 0–8 (36.35) Edvin Boström (Elias Ahnfeldt), 0–9 (38.58) Alexander Borgström (David Svedlund, Elias Fält).

Tredje perioden: 0–10 (41.44) Edvin Boström (Alexander Borgström, Alexander Nevala Karlman), 0–11 (47.37) David Alami Merrouni (Nathan Edfeldt, David Svedlund), 1–11 (49.13) Viggo Renström (Linus Jennerstig), 1–12 (52.04) Elias Fält (Vincent Ryberg, Victor Svedlund).

Nästa match:

Wings Arlanda: Viggbyholms IK, borta, 5 oktober

Värmdö: IK Göta, borta, 5 oktober