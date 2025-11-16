Värmdö utklassade IK Göta – vann med 9–3

Seger för Värmdö med 9–3 mot IK Göta

Värmdös nionde seger på de senaste tio matcherna

Edvin Boström matchvinnare för Värmdö

Värmdö övertygade när laget vann på hemmaplan mot IK Göta i U18 allettan östra herr med hela 9–3 (3–1, 4–2, 2–0).

Resultatet betyder att andraplacerade Värmdö tog sjunde segern i följd och att IK Göta samtidigt förlorade efter tre segrar i rad.

Tumba nästa för Värmdö

Värmdö var vassast i första perioden. Laget vann perioden med 3–1.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 4–2 och ställningen efter två perioder var 7–3.

6.40 in i tredje perioden nätade Värmdös Sverre Eklinder framspelad av David Alami Merrouni och ökade ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 9–3-mål med 1.55 kvar att spela genom Vincent Ryberg framspelad av Elias Ahnfeldt. 9–3-målet blev matchens sista.

Elias Ahnfeldt gjorde ett mål för Värmdö och tre målgivande passningar, Alexander Nevala Karlman hade tre assists, Edvin Boström stod för två mål och ett assist, Victor Svedlund hade tre assists och Charlie Ebberyd gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Lagens första möte för säsongen vann Värmdö HC med 7–2.

Torsdag 20 november möter Värmdö Tumba borta 19.45 och IK Göta möter Wings Arlanda hemma 20.00.

Värmdö–IK Göta 9–3 (3–1, 4–2, 2–0)

U18 allettan östra herr, Ekhallen

Första perioden: 0–1 (10.42) Max Balk, 1–1 (14.48) Elias Ahnfeldt (Victor Svedlund, Alexander Nevala Karlman), 2–1 (15.24) Edvin Boström (Elias Ahnfeldt, Victor Svedlund), 3–1 (16.58) Alexander Borgström (Charlie Ebberyd, Alexander Nevala Karlman).

Andra perioden: 3–2 (20.12) Oliwer Ekström (Melvin Lindgren), 4–2 (28.44) Edvin Boström (Elias Ahnfeldt, David Svedlund), 5–2 (31.55) Elias Fält (Edvin Boström, Victor Svedlund), 5–3 (32.55) Oliwer Ekström (Axel Rinman, Elliot Hultstrand), 6–3 (33.48) Charlie Ebberyd (William Lindahl, Alexander Borgström), 7–3 (37.18) Charlie Ebberyd (Alexander Nevala Karlman).

Tredje perioden: 8–3 (46.40) Sverre Eklinder (David Alami Merrouni), 9–3 (58.05) Vincent Ryberg (Elias Ahnfeldt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värmdö: 5-0-0

IK Göta: 3-0-2

Nästa match:

Värmdö: IFK Tumba IK, borta, 20 november

IK Göta: Wings HC Arlanda, hemma, 20 november