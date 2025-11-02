Värmdö segrade i toppmötet mot Enköping

Värmdö-seger med 6–2 mot Enköping

Värmdös sjätte seger på de senaste sju matcherna

Alexander Borgström med tre mål för Värmdö

Det var toppmatch i U18 allettan östra herr under söndagen när Värmdö tog emot tredjeplacerade Enköping. Värmdö vann matchen med 6–2 (3–1, 0–1, 3–0).

Därmed har Värmdö vunnit fyra matcher i rad i U18 allettan östra herr.

Alexander Borgström med tre mål för Värmdö

Värmdö tog ledningen i början av första perioden genom Alexander Borgström.

Enköping gjorde 1–1 genom Gabriel Söderberg efter 5.15.

Värmdö gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 3–1, båda målen av Alexander Borgström. Efter 8.01 i andra perioden nätade Erik Nederberg på pass av Colin Ehrencrona och Hampus Holmberg och reducerade åt Enköping. Även i tredje perioden var Värmdö starkast och gick från 3–2 till 6–2 genom två mål av David Svedlund och ett mål av Charlie Ebberyd och avgjorde matchen.

Värmdös Alexander Borgström stod för tre mål och ett assist och David Svedlund gjorde två mål och två målgivande passningar.

Det här betyder att Värmdö ligger kvar på andra plats i tabellen och Enköping på tredje plats.

Den 14 december tar lagen sig an varandra igen, då i Bahcohallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 9 november. Då möter Värmdö Väsby i Vilundaparkens Ishall A 17.45. Enköping tar sig an Tumba hemma 16.40.

Värmdö–Enköping 6–2 (3–1, 0–1, 3–0)

U18 allettan östra herr, Ekhallen

Första perioden: 1–0 (2.57) Alexander Borgström (David Svedlund, William Lindahl), 1–1 (5.15) Gabriel Söderberg (Victor Thorsell, Einar Genberg), 2–1 (8.10) Alexander Borgström (Alexander Nevala Karlman, Edvin Boström), 3–1 (10.53) Alexander Borgström (David Svedlund, Alexander Nevala Karlman).

Andra perioden: 3–2 (28.01) Erik Nederberg (Colin Ehrencrona, Hampus Holmberg).

Tredje perioden: 4–2 (47.47) David Svedlund (Alexander Borgström), 5–2 (57.33) Charlie Ebberyd, 6–2 (58.41) David Svedlund (William Lindahl, David Alami Merrouni).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värmdö: 4-0-1

Enköping: 3-0-2

Nästa match:

Värmdö: Väsby IK HK, borta, 9 november

Enköping: IFK Tumba IK, hemma, 9 november