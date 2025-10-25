Värmdö ny serieledare efter 3–2 mot Järna

Värmdö-seger med 3–2 mot Järna

Värmdös fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alexander Borgström matchvinnare för Värmdö

Det blev 3–2 (1–2, 2–0, 0–0) hemma när Värmdö vände och vann mot Järna i lördagens match. Därmed är laget serieledare i U18 allettan östra herr, en poäng före Tumba, efter nio spelade matcher. Tumba har dock en match mindre spelad. Järna ligger på elfte plats i tabellen.

Segern var Värmdös fjärde på de senaste fem matcherna.

Vallentuna nästa för Värmdö

Värmdö tog ledningen i början av första perioden genom Elias Ahnfeldt.

Emil Pralits och Hugo Englund låg sen bakom vändningen till 1–2 för Järna. Därefter fixade Värmdös Alexander Borgström och Nathan Edfeldt att laget vände underläge till ledning med 3–2. Tredje perioden blev mållös och Värmdö höll i sin 3–2-ledning och vann.

Förlusten var Järnas andra uddamålsförlust.

Noteras kan att Värmdö sedan den 27 september har avancerat åtta placeringar i tabellen.

Den 7 december möts lagen återigen, då i Järna Ishall.

Torsdag 30 oktober spelar Värmdö borta mot Vallentuna 19.40 och Järna mot Wings Arlanda hemma 19.30 i Järna Ishall.

Värmdö–Järna 3–2 (1–2, 2–0, 0–0)

U18 allettan östra herr, Ekhallen

Första perioden: 1–0 (5.07) Elias Ahnfeldt (Charlie Ebberyd, Love Lalinder), 1–1 (9.58) Emil Pralits (Marcus Söderman, Andreas Tingshagen), 1–2 (17.03) Hugo Englund (Filip Orre Swärdborn, Andreas Tingshagen).

Andra perioden: 2–2 (25.34) Nathan Edfeldt, 3–2 (37.13) Alexander Borgström (Edvin Boström, David Svedlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värmdö: 4-0-1

Järna: 0-0-5

Nästa match:

Värmdö: Vallentuna Hockey, borta, 30 oktober

Järna: Wings HC Arlanda, hemma, 30 oktober