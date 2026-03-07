Värmdö HC 2:s sköna revansch – 6–3-seger mot Wings Arlanda

Värmdö HC 2-seger med 6–3 mot Wings Arlanda

Charlie Ebberyd avgjorde för Värmdö HC 2

Femte segern för Värmdö HC 2

Ombytta roller var det som gällde när Värmdö HC 2 tog emot Wings Arlanda i Ekhallen på lördagen. Värmdö HC 2 vann matchen i U18 division 1 östra B fortsättningsserie med 6–3 (2–1, 2–0, 2–2). I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Wings Arlanda med hela 6–1.

Värmdö HC 2–Wings Arlanda – mål för mål

Värmdö HC 2 tog ledningen i första perioden genom Clifford Niinimaa Andersson.

Wings Arlanda kvitterade till 1–1 genom David Prskalo efter 7.17.

Efter 9.36 i matchen gjorde Värmdö HC 2 2–1 genom Sverre Eklinder.

Efter 46 sekunder i andra perioden nätade Love Tvelin framspelad av Esajas Helardot och gjorde 3–1. Charlie Ebberyd gjorde dessutom 4–1 efter 17.48 framspelad av Love Tvelin och Clifford Niinimaa Andersson.

Wings Arlanda reducerade dock på nytt till 4–2 genom David Prskalo efter 10.58 av matchen.

Värmdö HC 2 gjorde dock två snabba mål i tredje perioden och gick från 4–2 till 6–2, målen av Nathan Edfeldt och David Alami Merrouni. De tre minuterna blev direkt matchavgörande.

Viggo Renström reducerade förvisso men närmare än 6–3 kom inte Wings Arlanda. Värmdö HC 2 tog därmed en stabil seger.

Värmdö HC 2:s Love Tvelin stod för ett mål och två assists.

U18 division 1 östra B fortsättningsserie är nu färdigspelad. Värmdö HC 2 slutar på åttonde plats och Wings Arlanda på femte plats.

Värmdö HC 2–Wings Arlanda 6–3 (2–1, 2–0, 2–2)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Ekhallen

Första perioden: 1–0 (6.22) Clifford Niinimaa Andersson (Sverre Eklinder, Love Tvelin), 1–1 (7.17) David Prskalo (Leo Baraer), 2–1 (9.36) Sverre Eklinder.

Andra perioden: 3–1 (20.46) Love Tvelin (Esajas Helardot), 4–1 (37.48) Charlie Ebberyd (Love Tvelin, Clifford Niinimaa Andersson).

Tredje perioden: 4–2 (50.58) David Prskalo (Theo Lundqvist), 5–2 (51.31) Nathan Edfeldt (David Alami Merrouni), 6–2 (55.27) David Alami Merrouni (Nathan Edfeldt, Elias Hagström Galjaard), 6–3 (58.38) Viggo Renström (Max Bjelm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värmdö HC 2: 2-0-3

Wings Arlanda: 3-0-2