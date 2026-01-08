Värmdö HC 2 vann mot Saltsjöbadens IF U18

Värmdö HC 2-seger med 4–2 mot Saltsjöbadens IF U18

David Alami Merrouni matchvinnare för Värmdö HC 2

Wings Arlanda nästa motstånd för Saltsjöbadens IF U18

Värmdö HC 2 segrade på bortaplan i Saltsjöbadens Ishall mot Saltsjöbadens IF U18 i första matchen i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. 2–4 (0–2, 2–1, 0–1) slutade matchen på torsdagen.

Norrtälje IK U18 nästa för Värmdö HC 2

Esajas Helardot gjorde 1–0 till Värmdö HC 2 efter bara 1.32 framspelad av Georg Berglind. 0–2 kom efter 11.47 när Love Tvelin slog till assisterad av David Alami Merrouni och Elias Hagström Galjaard.

Saltsjöbadens IF U18 reducerade dock till 1–2 genom Charlie Jacobson efter 6.44 av perioden.

Efter 8.32 i andra perioden gjorde Värmdö HC 2 1–3 genom David Alami Merrouni.

Saltsjöbadens IF U18 gjorde 2–3 genom Sid Tollemark efter 12.27 av perioden.

14.34 in i tredje perioden nätade Värmdö HC 2:s Vincent Sjöö på pass av Esajas Helardot och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Värmdö HC 2 vann senast lagen möttes med 3–2 i Ekhallen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 11 januari spelar Saltsjöbadens IF U18 borta mot Wings Arlanda 14.00 och Värmdö HC 2 mot Norrtälje IK U18 hemma 14.30 i Ekhallen.

Saltsjöbadens IF U18–Värmdö HC 2 2–4 (0–2, 2–1, 0–1)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Saltsjöbadens Ishall

Första perioden: 0–1 (1.32) Esajas Helardot (Georg Berglind), 0–2 (11.47) Love Tvelin (David Alami Merrouni, Elias Hagström Galjaard).

Andra perioden: 1–2 (26.44) Charlie Jacobson (Lucas Broo), 1–3 (28.32) David Alami Merrouni, 2–3 (32.27) Sid Tollemark (Lucas Liljekvist).

Tredje perioden: 2–4 (54.34) Vincent Sjöö (Esajas Helardot).

Nästa match:

Saltsjöbadens IF U18: Wings HC Arlanda, borta, 11 januari 14.00

Värmdö HC 2: Norrtälje IK, hemma, 11 januari 14.30