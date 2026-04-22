TV: Därför saknas ”Bäckis” i Tre Kronor

Med hockey-VM runt hörnet är totalt tre Brynäs-spelare uttagna till Tre Kronor. ”Bäckis”? Han stannar hemma.

– Då var båda två snabbt överens om att det inte är värt det, säger förbundskapten Sam Hallam till hockeysverige.se.

"Bäckis" saknas i Tre Kronor inför VM 2026.

JOHANNESHOV (HOCKEYSVERIGE.SE)

Nicklas Bäckström fick frågan, men kommer inte till spel för Tre Kronor, likt sina Brynäs-kamrater Axel Andersson, Robert Hägg och Jakob Silfverberg. När Sam Hallam, under onsdagen, presenterade sin trupp inför Fortuna Hockey Games stod detta klart.

”Han behöver kurera sig”, menade förbundskaptenen som nu utvecklar för hockeysverige.se.

– Den dialogen började redan på upptaktsträffen, inför SHL, där ”Bäckis” överlag har varit väldigt positiv. Han har fått lägga mycket kraft på att ta sig tillbaka till hockeyn, och ville gärna spela i Tre Kronor. Vi tog ut honom till första truppen också (i höstas), tills han åkte på en smäll strax före den. Sen har säsongen varit lite fram och tillbaka, kantad av småsaker. Vi stämde av för någon vecka sedan, men han känner att han inte är där fullt ut för att göra sig själv rättvisa, säger Hallam.

”Överens om att det inte är värt det”

För den nu 38-årige Bäckström råder det samtidigt oklarhet kring framtiden. Det finns ett optionsår i kontraktet, men han har inte lämnat ett besked.

– När han känner ”jag har inte full kraft”, då var båda två snabbt överens om att det inte är värt det. Annars hade jag jättegärna gett Nicklas en chans. Det hade varit kul att se honom i den miljön med den erfarenheten han har, säger Sam Hallam om dialogen kring landslagsuttagningen.

Vad tänker du kring den resan han gjort, in i SHL igen, i den åldern och med den skadehistoriken?

– Det sticker ut. Han behöver inte göra det för någon annan. Jag vet hur mycket Brynäs betyder, och att få komma tillbaka, hur tacksam han var för den möjligheten. Det säger också ganska mycket om ”Bäckis” som människa. Rapporterna från Gävle är att han är tidig på plats, sen därifrån, otroligt noggrann. Han är ett superproffs som älskar hockey. Det är imponerande och inspirerande.

Source: Nicklas Bäckström @ Elite Prospects