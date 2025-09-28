Värmdö besegrade Väsby med 4–2

Värmdö vann med 4–2 mot Väsby

Alexander Borgström matchvinnare för Värmdö

Tre raka mål för Värmdö

Hemmalaget Värmdö tog hem segern mot Väsby i första matchen i U18 allettan östra herr. 4–2 (3–1, 1–0, 0–1) slutade matchen på söndagen.

Värmdö–Väsby – mål för mål

Värmdö stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 4.51.

Väsby reducerade dock till 3–1 genom Adam Mauritzon efter 14.23. Efter 13.22 i andra perioden slog Edvin Boström till, framspelad av Victor Svedlund och gjorde 4–1. 3.04 in i tredje perioden slog Adam Mauritzon till återigen på pass av Sebastian Strand och Isac Moberg och reducerade. Men mer än så orkade Väsby inte med.

Den 9 november tar lagen sig an varandra igen, då i Vilundaparkens Ishall A.

I nästa match möter Värmdö Wings Arlanda borta och Väsby möter Göta hemma. Båda matcherna spelas torsdag 2 oktober 19.45.

Värmdö–Väsby 4–2 (3–1, 1–0, 0–1)

U18 allettan östra herr, Ekhallen

Första perioden: 1–0 (3.48) Lucas Asplund (Alexander Borgström, Love Lalinder), 2–0 (5.50) Elias Fält (Lucas Asplund), 3–0 (8.39) Alexander Borgström (Love Lalinder), 3–1 (14.23) Adam Mauritzon (William Klintefalk, Philip Israelsson).

Andra perioden: 4–1 (33.22) Edvin Boström (Victor Svedlund).

Tredje perioden: 4–2 (43.04) Adam Mauritzon (Sebastian Strand, Isac Moberg).

Nästa match:

Värmdö: Wings HC Arlanda, borta, 2 oktober

Väsby: IK Göta, hemma, 2 oktober