Värmdö avgjorde i tredje perioden – vann mot Väsby

Värmdö vann med 2–1 mot Väsby

Värmdös sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Zebulon Pavlicek matchvinnare för Värmdö

Värmdö vann matchen borta mot Väsby i U18 allettan östra herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Värmdö fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 1–2 (1–0, 0–1, 0–1).

Det här innebär att Värmdö nu har fem segrar i följd i U18 allettan östra herr.

Väsby–Värmdö – mål för mål

Loui Paulsson gav Väsby ledningen efter 8.07 framspelad av Adam Kubat och Adam Mauritzon. Efter 17.40 i andra perioden nätade Edvin Boström framspelad av Alexander Borgström och kvitterade för Värmdö. 8.47 in i tredje perioden nätade Värmdös Zebulon Pavlicek på pass av David Alami Merrouni och David Svedlund och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Värmdös andra uddamålsseger.

När lagen senast möttes vann Värmdö HC med 4–2.

Nästa motstånd för Väsby är IK Göta. Värmdö tar sig an Wings Arlanda hemma. Båda matcherna spelas torsdag 13 november 20.00.

Väsby–Värmdö 1–2 (1–0, 0–1, 0–1)

U18 allettan östra herr, Vilundaparkens Ishall A

Första perioden: 1–0 (8.07) Loui Paulsson (Adam Kubat, Adam Mauritzon).

Andra perioden: 1–1 (37.40) Edvin Boström (Alexander Borgström).

Tredje perioden: 1–2 (48.47) Zebulon Pavlicek (David Alami Merrouni, David Svedlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby: 3-0-2

Värmdö: 5-0-0

Nästa match:

Väsby: IK Göta, borta, 13 november

Värmdö: Wings HC Arlanda, hemma, 13 november