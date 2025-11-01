Varberg tog revansch på Rönnäng

Varberg segrade – 4–2 mot Rönnäng

Det blev 4–2 (1–0, 1–1, 2–1) till Varberg när laget mötte Rönnäng på lördagen i U20 division 1 A syd herr. Med det tog hemmalaget Varberg en skön revansch, då Rönnäng vann senaste mötet lagen emellan med hela 8–2.

Varbergs Eric Koskela tvåmålsskytt

Bror Gullberg gjorde 1–0 till Varberg efter elva minuter framspelad av Vilmer Enberg och Zebastian Martinsson. Efter 15.47 i andra perioden gjorde Varberg 2–0 genom Eric Koskela och tog ett rejält grepp om matchen.

Rönnäng reducerade dock till 2–1 genom Henning Sjöö med 3.22 kvar att spela av perioden. 5.56 in i tredje perioden slog Elliot Nilsson till på pass av Alfred Karlsson och kvitterade.

Eric Koskela stod för målet när Varberg tog ledningen med 1.34 kvar att spela på pass av Bror Gullberg och Vilmer Enberg.

Laget punkterade matchen med ett 4–2-mål med sju sekunder kvar att spela genom Max Gylling assisterad av Andreas Johansson och Bror Gullberg. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Varbergs Bror Gullberg stod för ett mål och tre assists och Vilmer Enberg hade tre assists.

Varberg har två segrar och tre förluster och 17–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Rönnäng har en vinst och fyra förluster och 13–26 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Rönnängs IK med 8–2.

Lördag 8 november möter Varberg Lerum borta 14.00 och Rönnäng möter Härryda borta 19.30.

Varberg–Rönnäng 4–2 (1–0, 1–1, 2–1)

U20 division 1 A syd herr, Veddige Ishall

Första perioden: 1–0 (11.54) Bror Gullberg (Vilmer Enberg, Zebastian Martinsson).

Andra perioden: 2–0 (35.47) Eric Koskela (Bror Gullberg, Vilmer Enberg), 2–1 (36.38) Henning Sjöö (William Larsson, Lias Berg).

Tredje perioden: 2–2 (45.56) Elliot Nilsson (Alfred Karlsson), 3–2 (58.26) Eric Koskela (Bror Gullberg, Vilmer Enberg), 4–2 (59.53) Max Gylling (Andreas Johansson, Bror Gullberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Varberg: 2-0-3

Rönnäng: 1-0-4

Nästa match:

Varberg: Lerums BK, borta, 8 november

Rönnäng: Härryda HC, borta, 8 november