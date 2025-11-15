Varberg tog förlängningsseger mot Mölndal Hockey U20

Varberg-seger med 5–4 efter förlängning

Varbergs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Viggo Abrahamsson med två mål för Varberg

Varbergs väg till seger mot Mölndal Hockey U20 hemma i U20 division 1 A syd herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 5–4 (1–1, 1–2, 2–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Andreas Johansson blev matchhjälte för Varberg med sitt mål i förlängningen.

Med det tog hemmalaget Varberg en skön revansch, eftersom Mölndal Hockey U20 vann senaste mötet lagen emellan med hela 10–2.

Det här innebär att Varberg nu har fyra segrar i följd i U20 division 1 A syd herr.

Varbergs Viggo Abrahamsson tvåmålsskytt

Första perioden var jämn. Mölndal Hockey U20 inledde bäst och tog ledningen genom John Lindberg Segerholm efter 4.55, men Varberg kvitterade genom Albin Johansson efter 12.40. Mölndal Hockey U20 startade andra perioden starkast. Laget gick från 1–1 till 1–3 genom mål av John Lindberg Segerholm och Leo Dal Pozzo innan Varberg svarade och gjorde 3–2 genom Viggo Abrahamsson. Varberg kvitterade också till 3–3 genom Viggo Abrahamsson i början av tredje perioden i tredje perioden.

Mölndal Hockey U20 tog ledningen på nytt genom William Wätteräng efter 8.10 i tredje perioden.

Varberg kvitterade till 4–4 genom Bror Gullberg efter 13.55 av perioden. Matchvinnare för hemmalaget Varberg 4.01 in i förlängningen blev Andreas Johansson med det avgörande förlängningsmålet.

Det här var Varbergs tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Mölndal Hockey U20:s andra uddamålsförlust.

I sista matchen möter Varberg Hovås hemma på lördag 22 november 14.00. Mölndal Hockey U20 möter Rönnäng torsdag 20 november 19.35 hemma.

Varberg–Mölndal Hockey U20 5–4 (1–1, 1–2, 2–1, 1–0)

U20 division 1 A syd herr, Veddige Ishall

Första perioden: 0–1 (4.55) John Lindberg Segerholm (Wilton Hägglund, Emanuel Rosello), 1–1 (12.40) Albin Johansson (Kim Qvist, Vilmer Enberg).

Andra perioden: 1–2 (23.12) John Lindberg Segerholm, 1–3 (36.29) Leo Dal Pozzo (Wilton Hägglund, Ville Sandgren), 2–3 (37.56) Viggo Abrahamsson (Eric Koskela, Bror Gullberg).

Tredje perioden: 3–3 (44.11) Viggo Abrahamsson (Oscar Halling, Milo Svensson), 3–4 (48.10) William Wätteräng (Sigge Odeen, William Ensvik), 4–4 (53.55) Bror Gullberg (Zebastian Martinsson).

Förlängning: 5–4 (64.01) Andreas Johansson (Albin Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Varberg: 4-0-1

Mölndal Hockey U20: 3-1-1

Nästa match:

Varberg: Hovås HC, hemma, 22 november

Mölndal Hockey U20: Rönnängs IK, hemma, 20 november