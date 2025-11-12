Väntad seger för Vita Hästen som förlänger vinstsviten

Vita Hästen vann med 3–2 mot Nyköping

Vita Hästens tionde seger på de senaste tio matcherna

Adam Aunes Johansson matchvinnare för Vita Hästen

Allt talade för seger för Vita Hästen och så blev det också när vinstmaskinen mötte Nyköping på hemmaplan. Efter segersiffrorna 3–2 (0–2, 2–0, 1–0) har nu Vita Hästen tio raka segrar. Nyköping har fyra förluster i rad i hockeyettan södra.

Vita Hästen–Nyköping – mål för mål

Nyköping tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Vita Hästen reducerade och kvitterade till 2–2 genom Alexander Lundman och Leon Matthiasson i andra perioden. 4.02 in i tredje perioden nätade Vita Hästens Adam Aunes Johansson på pass av Emil Öhrwall och Sebastian Lillsund och avgjorde matchen. Aunes Johansson fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Vita Hästens femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Nyköpings andra uddamålsförlust.

Det här betyder att Vita Hästen ligger kvar på tredje plats i tabellen och Nyköping på 19:e plats. Nyköping var på 13:e plats i tabellen för 18 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Säsongens första möte lagen emellan vann HC Vita Hästen med 5–0.

I nästa match möter Vita Hästen Visby/Roma borta och Nyköping möter Tingsryd borta. Båda matcherna spelas fredag 14 november 19.00.

Vita Hästen–Nyköping 3–2 (0–2, 2–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Himmelstalundshallen

Första perioden: 0–1 (0.32) Mikael Taylan (William Hildebertszon, Jonathan Andersson), 0–2 (13.52) William Hildebertszon (Elias Lustig, Mikael Taylan).

Andra perioden: 1–2 (35.00) Alexander Lundman, 2–2 (36.35) Leon Matthiasson (Jesper Samuelsson, Emil Öhrwall).

Tredje perioden: 3–2 (44.02) Adam Aunes Johansson (Emil Öhrwall, Sebastian Lillsund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen: 5-0-0

Nyköping: 1-0-4

Nästa match:

Vita Hästen: Visby/Roma, borta, 14 november

Nyköping: Tingsryds AIF, borta, 14 november