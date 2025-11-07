Väntad seger för Visby/Roma som förlänger vinstsviten

Visby/Roma vann med 15–1 mot Järfälla

Visby/Romas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Lucas Jidenius matchvinnare för Visby/Roma

Allt talade för seger för Visby/Roma och så blev det också när det formstarka laget mötte Järfälla på hemmaplan. Efter segersiffrorna 15–1 (4–0, 4–1, 7–0) har nu Visby/Roma fyra raka segrar. Järfälla har sex förluster i rad i hockeyettan södra.

Visby/Roma har skapat en skön vinnarkänsla i Visby Ishall. Segern mot Järfälla betyder att laget har vunnit sex raka matcher på hemmaplan.

Västervik nästa för Visby/Roma

I första perioden var det Visby/Roma som var vassast. Laget vann perioden klart med 4–0.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 8–1.

Visby/Roma fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 15–1. Målen i sista perioden gjordes av Olle Andersson, Daniel Carlqvist, Anton Svensson, Alexander Bjurström, Andreas Thelander, Karl Påhlsson och Hampus Engman.

Anton Svensson och Lucas Jidenius gjorde två mål och tre assist var för Visby/Roma.

Järfällas nya tabellposition är 16:e plats medan Visby/Roma är på sjätte plats. Visby/Roma var elva i tabellen för 27 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Den 11 januari möts lagen återigen, då i Järfälla Ishall.

Visby/Roma tar sig an Västervik i nästa match borta söndag 9 november 15.00. Järfälla möter Hanviken hemma fredag 14 november 19.00.

Visby/Roma–Järfälla 15–1 (4–0, 4–1, 7–0)

Hockeyettan södra, Visby Ishall

Första perioden: 1–0 (6.01) Hugo Ollila (Anton Svensson, Alexander Bjurström), 2–0 (17.07) Lucas Jidenius (Elias Lindström, Simon Lindblom), 3–0 (18.45) Hampus Engman (Lucas Jidenius), 4–0 (19.48) Anton Svensson (Daniel Carlqvist, Karl Påhlsson).

Andra perioden: 4–1 (24.57) Neo Wahlbom (Adrian Sjöqvist), 5–1 (26.05) Elias Ewertzh (Wille Bärehag, Lucas Jidenius), 6–1 (28.48) Simon Hansson (Karl Påhlsson, Olle Andersson), 7–1 (31.51) Casper Larsson (Hugo Ollila, Alexander Bjurström), 8–1 (32.34) Lucas Jidenius (Lucas Ramberg).

Tredje perioden: 9–1 (42.29) Anton Svensson (Casper Larsson), 10–1 (46.42) Karl Påhlsson (Anton Svensson, Elias Lindström), 11–1 (49.38) Alexander Bjurström (Hugo Ollila, Elias Ewertzh), 12–1 (52.13) Andreas Thelander (Anton Svensson, Hugo Ollila), 13–1 (53.16) Hampus Engman (Lucas Jidenius), 14–1 (56.33) Daniel Carlqvist (Wille Bärehag, Lucas Ramberg), 15–1 (57.56) Olle Andersson (Hugo Ollila, Elias Lindström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Visby/Roma: 4-0-1

Järfälla: 0-1-4

Nästa match:

Visby/Roma: Västerviks IK, borta, 9 november

Järfälla: Hanvikens SK, hemma, 14 november