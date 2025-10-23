Väntad seger för Tranås J18 som förlänger vinstsviten

Tranås J18-seger med 9–3 mot Dalen

Tranås J18:s femte seger på de senaste fem matcherna

Isac Ek med fyra mål för Tranås J18

Allt talade för seger för Tranås J18 och så blev det också när det formstarka laget mötte Dalen på hemmaplan. Efter segersiffrorna 9–3 (4–2, 1–0, 4–1) har nu Tranås J18 fem raka segrar. Dalen har fem förluster i rad i U18 division 1 syd B herr.

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Tranås J18:s Isac Ek, som stod för hela fyra mål i matchen.

Isac Ek gjorde fyra mål för Tranås J18

Tranås J18 dominerade i första perioden som laget vann med 4–2.

Efter 3.34 i andra perioden slog Alfred Godenäs till på pass av Milo Carlswärd och Elias Bodin och gjorde 5–2. Tranås J18 vann också tredje perioden 4–1 och matchen med hela 9–3.

Dalen har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fem spelade matcher. Tranås J18 har 14 poäng.

Lagen spelar mot varandra igen den 27 november i Smedjehov.

Söndag 26 oktober möter Tranås J18 Nässjö borta 14.00 och Dalen möter Gisla/Nittorp hemma 12.40.

Tranås J18–Dalen 9–3 (4–2, 1–0, 4–1)

U18 division 1 syd B herr, Tranås Arena

Första perioden: 1–0 (2.32) Vincent Sjöö-Laisio, 1–1 (4.03) Alx Fredsson (Lukas Johansson), 1–2 (5.41) Tim Carlström Kaya (Ian Johansson), 2–2 (8.57) Isac Ek (Elias Bodin, Vincent Sjöö-Laisio), 3–2 (11.35) Isac Ek (Axel Kernell, Vincent Sjöö-Laisio), 4–2 (17.58) Isac Ek (Rasmus Argus Lago).

Andra perioden: 5–2 (23.34) Alfred Godenäs (Milo Carlswärd, Elias Bodin).

Tredje perioden: 5–3 (40.40) Oskar Fred (Olle Almqvist, Alx Fredsson), 6–3 (47.20) Isac Ek (Vincent Sjöö-Laisio, Vincent Senewiratne), 7–3 (48.57) Milo Carlswärd (Edvin Einarsson, Alvin Claesson), 8–3 (54.18) Milo Carlswärd (Alvin Claesson, Alfred Godenäs), 9–3 (54.25) Carl Sandahl (Tore Lejon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås J18: 5-0-0

Dalen: 0-0-5

Nästa match:

Tranås J18: Nässjö HC, borta, 26 oktober

Dalen: Gislaveds SK/Nittorp IK, hemma, 26 oktober